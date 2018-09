Stadtverwaltung prüft Neugestaltung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung will sich 2019 mit der Frage beschäftigen, ob und wie der Inselfriedhof neu gestaltet werden könnte. Vor allem geht es um die Frage, ob die gesamte Fläche benötigt wird. Derweil wurden in diesem Jahr schon erste Sanierungsmaßnahmen eingeleitet.

Erich Opitz, Vorsitzender der Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Grüne/Piraten, macht jüngst im Hauptausschuss darauf aufmerksam, dass nicht nur in Eisenhüttenstadt sondern auch in umliegenden Dörfern große Teile der Friedhöfe gar nicht als solche genutzt werden, sondern nur Wiese sind.

„Keiner lässt sich mehr mit einem großen Stein beerdigen“, umschrieb er die Tendenz zu kleinen Gräbern oder zur Urnenbestattung auf anonymer Wiese. Die Konsequenz: Viele Flächen werden als Grabstätten gar nicht benötigt, sind nur grüne Wiese, müssen aber trotzdem gepflegt werden. Und dieser Pflegeaufwand wird auch mit in die Grabnutzungsgebühren eingerechnet.

Bürgermeister Frank Balzer (SPD) kündigte an, dass vor allem das Thema Inselfriedhof, der ja parkähnlich auf einer großen Fläche angelegt ist, behandelt werden soll. „Wir wollen uns im nächsten Jahr noch einmal darüber verständigen, inwieweit der Inselfriedhof neu gestaltet werden kann.“

Unabhängig davon, ist schon seit Jahre ein Dauerthema, dass sich die Infrastruktur und vor allem die Gebäude in einem sehr schlechten und teilweise nicht vorzeigbaren Zustand befinden. Die Stadt hatte versprochen, Maßnahmen einzuleiten. Auf Nachfrage von Marina Marquardt (CDU) erklärte Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, dass in diesem Jahr schon manches realisiert worden sei.

So seien im Eingangsbereich der Trauerhalle die Fenster erneuert und gleich auch noch die Heizkörper ausgetauscht worden. Bei dem Fensteraustausch wollte man Erfahrung sammeln für die anderen Seiten des Gebäudes. Denn Pläne aus früheren Zeiten gebe es nicht mehr. „Die Scheiben sind im Laufe der Zeit blind geworden“, umschrieb Reichl den Zustand. Auch sei die Trauerhalle gründlich gereinigt worden.

Eine weitere Maßnahme, die noch in diesem Jahr realisiert werden soll und wofür auch schon der Auftrag an die Stadtwirtschaft ergangen ist, ist der barrierefreie Zugang zur Trauerhalle. So soll der Treppenabsatz entfernt werden, der zur Trauerhalle hinunter führt. Darüber hinaus ist geplant, die gesamte Treppenanlage im Eingangsbereich instand zu setzen.

Die für dieses Jahr geplanten Maßnahmen haben einen finanziellen Umfang von rund 70 000 Euro. Die Summe ist auch deshalb von Relevanz, weil Bau- und Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof in der Gebührenkalkulation mit veranschlagt werden können. Im kommenden Jahr werden die Gebühren neu bestimmt. Michael Reichl betont aber auf eine Nachfrage von Holger Wachsmann (SPD), dass die 70 000 Euro in ungefähr dem entsprechen, was auch in den vergangenen Jahren aufgewendet wurde.

Allerdings geht die Stadtverwaltung noch von einer ganz anderen Summe aus. Rund eine Million Euro müsste investiert werden, um unter anderem die Trauerhalle und das benachbarte Sozialgebäude zu sanieren. Auch ist vorgesehen, die Bewässerungsanlage zu erneuern. Dafür würden die Planungen laufen, sagte Thomas Scholz, Bereichsleiter Hoch- und Tiefbau. Geplant ist, künftig das Wasser nicht mehr aus Brunnen zu fördern, sondern aus dem Trinkwassernetz zu nehmen.