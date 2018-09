Erste Ladestation für Elektro-Autos in Hennigsdorf

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Zu teuer, zu wenig Reichweite – das sind die häufigsten Befürchtungen bei der Anschaffung von Elektro-Autos. Doch E-Mobilität wird immer mehr zum Trend, auf den auch die Stadt Hennigsdorf reagiert. Am Donnerstag ist die erste öffentliche Ladesäule eingeweiht worden.

„Da muss noch viel Drive reinkommen“, beschreibt Bürgermeister Thomas Günther (SPD) die aktuelle Entwicklung zur Elektro-Mobilität in Deutschland. Denn noch haben die wenigsten Verkehrsteilnehmer ein Auto, das nicht an der Tankstelle betankt, sondern mit Strom aufgeladen wird. „Wir gehen aber davon aus, dass sich die Fahrzeuge in den kommenden Jahren preislich nach unten entwickeln und so für den Normalbürger attraktiver werden“, erklärt Sandy Schramm von der in Potsdam ansässigen Edis Netz GmbH, welche die Ladesäule an der Kirchstraße aufgebaut hat. Während diese nun gut sichtbar am Straßenrand steht, versteckt sich der Zähler mit Stromanschluss hinter einer Hecke, die den Rathaus-Parkplatz umgibt. Zur Demonstration der Funktionsweise der Ladesäule, an der Batterien von zwei Fahrzeugen gleichzeitig aufgeladen werden können, hat Schramm zwei Elektro-Autos mit nach Hennigsdorf gebracht.

Mit dem Projekt unterstützt die Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH (NGHS) den Ausbau der Elektromobilität. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Hennigsdorf und der Edis AG. Stolz zeigt Geschäftsführer Thomas Reckling dem Bürgermeister die App EON Drive auf seinem Smartphone. „Und da ist Hennigsdorf schon mit dabei? Das ist ja toll“, staunt Günther. Die App zeigt weitere Ladesäulen an, die unter anderem in Velten, Glienicke und Berlin stehen. Mit einem Klick wird der Nutzer zur nächsten Ladesäule navigiert. Neben EON gibt es viele weitere Anbieter einer solchen Applikation fürs Smartphone.

Die Ladesäule ist rund um die Uhr in Betrieb. Ein Auto, das die volle Ladeleistung (22 KW) nutzen kann, wird in einer halben Stunde so aufgeladen, dass eine Reichweite von 100 Kilometern möglich ist. Für registrierte Nutzer kostet ein Ladevorgang pauschal 5,95 Euro. Dazu wird einfach die Ladekarte vor den Sensor gehalten. Wer sich nicht vorab bei EON oder einem anderen Betreiber anmelden möchte, kann das Aufladen auch mithilfe eines QR-Codes und Kreditkarte bezahlen. Je nach Anbieter variiert der Preis.

Das Datum zur feierlichen Einweihung von Hennigsdorfs erster öffentlicher Ladesäule ist nicht zufällig in die Europäische Mobilitätswoche gefallen. Das gültige Klimakonzept ist bereits 2015 von den Stadtverordneten verabschiedet worden. Dieses sah vor, Elektro-Mobilität voranzubringen und attraktiver zu gestalten.