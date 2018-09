Spielplatz bleibt weiterhin gesperrt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Wann wieder Kinder auf dem Neuruppiner Spielplatz zwischen Rosengarten und Montessori-Schule toben können, ist ungewiss. Eigentlich sollte das Areal bereits in der vergangenen Woche freigegeben werden. Doch dieser Termin ist erst einmal auf unabsehbare Zeit verschoben worden.

Das bestätigte Stadtsprecherin Michaela Ott. Bauliche Mängel hatten bereits Mitte Mai dieses Jahres dazu geführt, dass der Platz gesperrt werden musste. Beim Austausch einer Bohle waren weitreichende Schäden am Holz entdeckt worden (RA berichtete). Doch bereits im August waren diese repariert worden, lediglich ein Prüfer sollte sich den Spielplatz anschließend noch einmal genau anschauen. Das ist nun geschehen. In der vergangenen Woche sei dieser vor Ort gewesen, so Ott. Doch der Besuch und die genaue Untersuchung zogen eine Hiobsbotschaft nach sich. „Aufgrund weiterer – für uns bisher unbekannter – festgestellter Mängel kann der Spielplatz aber noch nicht freigegeben werden“, erklärte die Stadtsprecherin nun.

Bis kommende Woche sollen diese neuen Schäden nun protokolliert und der Stadtverwaltung mitgeteilt werden. „Auf dieser Grundlage wird dann über das weitere Vorgehen entschieden“, sagte Michaela Ott. Einen genauen Zeitplan konnte sie daher noch nicht nennen. Es ist also unklar, wann die Kinder den Spielplatz wieder nutzen können und welche neuen Investitionen nötig werden. „Wir bedauern sehr, dass der Spielplatz daher weiterhin gesperrt bleiben muss“, heißt es aus der Stadtverwaltung.(jvo)