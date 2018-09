Pflegeheim setzt auf ausländisches Personal

Burkhard Keeve

Glienicke (MOZ) Immer lauter wird der Ruf nach Fachkräften. Ob Köche, Mechatroniker oder Pflegekräfte: angehende Azubis haben in diesen Branchen freie Auswahl. Sie treffen auf einen umgekehrten Bewerbermarkt. Das heißt, nicht sie müssen sich bewerben, sondern die Betriebe müssen um sie kämpfen. Wie das funktionieren kann und welche Anstrengungen dahinter stecken, zeigt sich im Glienicker Pflegeheim Casa Reha.

Nicht ohne Grund hat die Arbeitsagentur Oberhavel aus Anlass der bundesweiten Aktionswoche zur Fachkräftesicherung „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ dazu nach Glienicke eingeladen. Denn diese Einrichtung mit 128.Bewohnern und mehr als 120 Mitarbeitern zeigt mögliche Wege auf, wie Personal gehalten und gewonnen werden kann.

Heimleiterin Julia Sieber macht keinen Hehl daraus, dass der Job als Altenpfleger nach wie vor anstrengend ist und in drei Schichten gefahren wird. Wichtig für die Motivation seien Anerkennung und Aufmerksamkeit gegenüber den Mitarbeitern. Das geschieht auf mehreren Ebenen. Monitär: Neben der branchenüblichen Bezahlung gibt es Prämien (2 000 Euro) wenn Mitarbeiter Mitarbeiter werben. Außerdem wird Leistung extra honoriert. Sozial: Es gibt Freistellungen zum Beispiel für ein Antiraucher-Seminar, es gibt Mitarbeitertage, Ausflüge und gemeinsame Feiern. Außerdem: Interne und externe Weiterbildungen auf vielen Ebenen.

Zusätzlich setzt die Heimleitung auf ausländische Mitarbeiter. 15 Prozent stammen nicht aus Deutschland. Zehn Nationen arbeiten mittlerweile in dem Pflegeheim. Sie kommen unter anderem aus Polen, Albanien, Finnland und Kuba. „Am Mittwoch besuchte eine zehnköpfige Gruppe Vietnamesen die Einrichtung“, sagt Julia Sieber. Das Unternehmen, die Korian-Gruppe, zu der Casa Reha, seit 2016 gehört, hat in Deutschland 240 Einrichtungen. Sie überlegen derzeit, so Julia Sieber, ab 2020 etwa Hundert vietnamesische ausgebildete Pflegekräfte nach Deutschland zu holen.

Das zeigt aber auch, wie groß der Druck in dieser Branche ist und auch Julia Sieber sagt, das sie quasi ständig auf der Suche nach Mitarbeitern sei. Zumal ein Großteil ihrer Fachkräfte älter als 50 Jahre ist, und ein ganzer Schwung an Stamm-Mitarbeitern in absehbarer Zeit in Rente geht. „Das ist ein Riesenthema bei uns und ein Problem gehen.“ Der Nachwuchs allein kann das nicht auffangen. Acht Auszubildende in allen Lehrjahren sind bei Casa Reha in Glienicke beschäftigt, außerdem machen vier Mitarbeiter eine berufsbegleitende Ausbildung. (bu)