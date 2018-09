Jedes zweite Bett ist frei

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Standort Poststraße der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes in Eisenhüttenstadt ist derzeit fast zur Hälfte belegt. Derweil leben im Landkreis Oder-Spree 628 vollziehbare Ausreisepflichtige, wobei bei 510 die Abschiebung ausgesetzt ist.

Solche Zeiten wie im November des Jahres 2015 sind weit entfernt. Da kamen in einem Monat so viele Asylbewerber in Eisenhüttenstadt an – 5522 – wie im gesamten vergangenen Jahr nicht. Da wurden im gesamten Land Brandenburg 4515 Asylbewerber registriert.

Und auch zurzeit ist der Standort in der Poststraße weit davon entfernt, dass wieder Zelte aufgestellt werden müssen, um alle Ankömmlinge unterzubringen. 605 Flüchtlinge und Asylbewerber leben derzeit in der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH), der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes, in der Poststraße. Damit ist der Standort, der derzeit über 1101 Plätze verfügt, fast nur zur Hälfte belegt. Neben den zwei neuen Familienhäusern gibt es noch ein Männerhaus so wie Containerplätze, die allerdings drastisch abgebaut wurden.

Innenminister Karl-Heinz Schröter hat sich in dieser Woche vor Ort ein Bild von der Einrichtung gemacht. Die Zugangszahlen in diesem Jahr schwanken. Der mit Abstand stärkste Monat war der Juli mit 457 Zugängen, im Mai kamen nur 272 im Mai.

Derweil hat die ZABH bis zum 31. Juli dieses Jahres 199 Personen in den Landkreis oder-Spree verteilt. „Damit hat der Landkreis sein Jahresaufnahmesoll 2018 bereits übererfüllt“, erklärt Ingo Decker, Pressesprecher des Innenministeriums. Das geplante Aufnahmesoll lag bei 177 Personen.

Die in diesem Zeitraum verteilten Personen kamen aus den folgenden fünf stärksten Herkunftsstaaten: Syrien (35 Personen), Russische Föderation (26 Personen), Kamerun (19 Personen), Iran (17 Personen), Afghanistan (12 Personen). „Die Zusammenarbeit zwischen ZABH und Landkreis ist gut. Aus Sicht der ZABH gibt es im Landkreis qualitativ und quantitativ gute Familienplätze, auch im Vergleich zu anderen Landkreisen“, gibt Ingo Decker die Einschätzung wieder.

Laut Ausländerzentralregister beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leben im Landkreis zum Stichtag 31. Juli insgesamt 7670 Personen, davon 1234 aus Syrien, 1091 Polen, 704 aus der russischen Förderation, 506 Afghanen sowie 268 Vietnamesen.

857 Asylbewerber haben eine sogenannte Aufenthaltsgestattung. Das bedeutet, dass es sich in der Regel um Asylsuchende mit laufendem Asylantrag handelt. Die zweiet große Gruppe (708) sind Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Es folgen 464 Personen, denen ein subsidiärer Schutz gewährt wird. Der subsidiäre Schutz greift, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. Vier Menschen sind als Asylbewerber anerkannt.

Das Innenministerium teilt auch mit, dass es im Landkreis 628 Ausländer gibt, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Allerdings sind davon 510 geduldet, ihre Abschiebung ist aus unterschiedlichen Gründen ausgesetzt. „Der Landkreis Oder-Spree hat von Januar bis 31. Juli eine Abschiebung, zwei Dublin-Rückführungen, 22 freiwillige Ausreisen mit Förderung und keine (bekannte) freiwillige Ausreise ohne Förderung gemeldet“, teilt Ingo Decker mit.