„Bravheitsgebot ist untauglich“

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Kein einziger Mann war im Berlischky-Pavillon dabei, als Rebecca Beerheide ihr Buch „100 Jahre Frauenwahlrecht“ vorstellte. Dabei ging es an diesem Abend von Volkshochschule, Gleichstellungsbeauftragter und Frauenzentrum um so viel mehr als nur um weibliche Themen.

Es ging um die ganze Gesellschaft, um Forderungen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese Forderungen stehen übrigens seit 100 Jahren, wies Rebecca Beerheide nach. Die erste Wahl auch für Frauen hat in Deutschland im Januar 1919 stattgefunden.

Wie Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Autorinnen heute darüber denken, schreiben sie in dem Buch, das Rebecca Beerheide vorgestellt hat. Sie listet seltsam anmutende Fakten auf. Zum Beispiel dürfen verheiratete Frauen ohne Zustimmung des Ehemannes erst seit 1962 in der BRD ein eigenes Konto eröffnen. Beerheide fragt aber auch, ob Frauen anders wählen. Fazit: Frauen wählen deutlich mehr CDU als Männer. Frauen lieben die Mitte. Doch wie sieht es um ihre eigene Mitwirkung aus? Zurzeit hat der Bundestag eine sehr niedrige Frauenquote, nämlich 30,7 Prozent. Wollte man die Bevölkerung adäquat abbilden, müssten 140 Frauen mehr im Parlament sitzen – und 140 Männer weniger. Auch das Bild in der Schwedter Stadtverordnetenversammlung ist nicht ausgewogen. Von den 32 Stadtverordneten sind nur zehn Frauen. Dies war leider Beerheides einziger Hinweis zum Leben von Frauen in Ostdeutschland.

Viele Diskussionsteilnehmerinnen stellten fest, dass es Frauen immer noch an Selbstbewusstsein mangele. Gern hörten sie, welche Botschaft die einstige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth im Buch übermittelt: „Schluss mit den Trippelschritten! Das Bravheitsgebot ist völlig untauglich.“ Bis heute müssen Frauen um ihre Rechte kämpfen.

Christa Dannehl stellte in der Diskusion fest: „Gleichberechtigung kann sich nur durchsetzen mit Männern.“ Annette Clauß macht gar eine Rückentwicklung Sorgen, die Frauen wieder mehr am Herd sieht.

Rebecca Beerheide stellte am Ende der Veranstaltung mit Nachdruck fest: „Unsere Vorfahrinnen haben 70 Jahre für ihre Rechte gekämpft. Trauen wir uns mehr zu. Wir kriegen nichts geschenkt.“