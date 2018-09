Wriezen feiert seinen Nachwuchs

Am Stand der AWO-Kita „Marie Juchacz“: Die zweijährige Elena aus Wriezen arbeitet mit Farbe und Pinsel mit am Gesamtkunstwerk. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Eine Stadt feiert ihre Kinder: Zum Internationalen Weltkindertag haben die Wriezener Bildungseinrichtungen dem Nachwuchs ein riesiges Fest geschenkt. Den ganzen Tag wurde auf dem Markt und in der Wilhelmstraße gelacht, gesungen, gespielt, getanzt und geschlemmt.

„Heute ist Euer Tag“, begrüßte Yellicat die Kinder auf dem Wriezener Marktplatz. Da waren die ersten kleinen Besucher auf dem angrenzenden Bobby-Car-Parcours schon eifrig dabei, die ersten Runden zu drehen. „Ich habe mir extra heute einen halben Tag frei genommen“, erzählte eine Oma, die ihren Enkel zum Boot der Wasserschutzpolizei begleitete. Das musste der kleine Mann ausgiebig erkunden. Und durfte sogar ans Steuer.

Währenddessen hüpfte und sang und trommelte sich Yellicat mit den Kindern vor der Bühne warm. Um sie dann dem Ideengeber zu überlassen: Peter Küster. Der Wriezener Stadtverordnete und Kita-Leiter begrüßte die Kinderschar vor der Bühne. „1200 werden hier in Wriezen betreut, gehen hier in die Schulen und wohnen hier“, sagte er. Hinzu kämen doppelt so viele aus Bad Freienwalde und Umgebung sowie dem Amt Barnim-Oderbruch. Auch von dort waren viele Gruppen angereist, um sich rund um den Marktplatz zum Internationalen Kindertag eine schöne Zeit zu machen: Mit Eis und Pommes, mit Spiel und Spaß, beim Klettern und auf einer der zahlreichen Hüpfburgen, an den Bastelständen.

Mit sehr viel Aufwand und viel Engagement haben sich für die ganztägige Feier rund um den Markt alle Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie die Stadt unter dem Dach der Stiftung Oderbruch eingesetzt. Dessen Stiftungskoordinator und früherer Bürgermeister von Wriezen, Uwe Siebert, war ebenfalls zur Begrüßung auf den Marktplatz gekommen. Genau wie sein Nachfolger im Amt als Stadtoberhaupt, Karsten Ilm (CDU). „Wir können gar nicht oft genug feiern mit den vielen Kindern, die wir hier in der Stadt haben“, sagte Ilm in Anspielung auf das Fest zum Kindertag am 1. Juni. Er wünschte Groß und Klein einen schönen Tag in seiner Stadt und zeigte sich sichtlich stolz über das Engagement seiner Einrichtungen. Und dass es, entgegen vieler Unkenrufe, sehr viel Nachwuchs gibt.

Während sich die Besucher des Internationalen Kindertages beim Klettern, Bungee-Hüpfen, im Fahrsimulator aber auch an den Bastelständen oder beim Entenangeln amüsieren sowie bei der Feuerwehr und der Polizei informieren konnten, führten die Johanniter-Gymnasiasten Kevin und Jakob auf der Hauptbühne durchs Programm. Das gestalteten alle Schulen der Stadt. Den Anfang machte die Grund- und Oberschule „Salvador Allende“ mit dem Thema Kinderrechte.

Denn: Der Weltkindertag soll auch daran erinnern, dass es Kinder auf der Welt gibt, die unter Gewaltherrschaft und Krieg oder aber besonders schwierigen Lebensbedingungen aufwachsen müssen. Und er steht in jedem Jahr unter einem anderen Motto. In diesem Jahr heißt es „Kinder brauchen Freiräume“. Damit rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland Bund, Länder und Kommunen dazu auf, mehr Möglichkeiten zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Dazu sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland: „Nur eine Gesellschaft, in der Kinder und Jugendliche ernst genommen werden und mitgestalten können, wird wirklich kinderfreundlich und damit zukunftsfähig.“

„Städte und Gemeinden müssen Strukturen und Einrichtungen entwickeln, die sicherstellen, dass die Kinderinteressen mehr Gewicht bekommen“, sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Die kommunale Politik muss Freiräume eröffnen, in denen echte Mitbestimmung und Entfaltung möglich wird.“