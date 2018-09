CDU will sofortigen Ausbaustopp

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die CDU hat am Donnerstag im Landtag ein sofortiges Moratorium für den Windkraftausbau gefordert. Die Regierung lehnt das ab, will aber mehr Mitspracherechte für kleine Kommunen. Von dort erhält Rot-Rot aber immer stärkeren Gegenwind.

„Kein Weiter so! Echtes Windkraft-Moratorium für Brandenburg“ – so lautete am Donnerstag der CDU-Antrag im Landtag. Die Oppositionspartei reagierte damit auf die überraschende Wende des Ministerpräsidenten. Dietmar Woidke (SPD) hatte im August eine Bundesratsinitiative angekündigt, die Kommunen ein Vetorecht gegen zusätzliche Windräder bescheren soll. Außerdem soll es dort ein zweijähriges Moratorium geben, Regionalpläne zur Windkraft wegen Klagen keinen Bestand haben.

Ob und wenn ja wann Woidkes Ideen dazu führen, dass tatsächlich weniger neue Windparks genehmigt werden, ist offen. Zudem bekräftigte Wirtschaftsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag im Parlament, dass man an dem Ziel festhalte, auf bis zu zwei Prozent der Landesfläche Windräder zu errichten. Jedoch sollen künftig auch kleine Gemeinden in den Planungsgemeinschaften Mitspracherechte erhalten.

Dierk Homeyer (CDU) sieht in den Regierungsplänen „ein Blendwerk“ im beginnenden Wahlkampf. „In Wahrheit ändert sich nämlich gar nichts“, zeigte sich der Abgeordnete überzeugt. Homeyer unterstellte, dass sich Rot-Rot jahrelang nicht dafür interessiert habe, dass Bürger und kleine Gemeinden weder Mitsprache- noch Abwehrrechte bei der Windkraft hätten. „Die Konflikte werden zunehmend unbeherrschbar“, warnte er. Deshalb müsse das Land alles in seiner Macht Stehende dafür tun, den Ausbau sofort zu stoppen.

Konkret schlägt die CDU vor, mit einer Änderung des Landesentwicklungsplans Windräder im Wald zu verbieten und für neue Anlagen einen Mindestabstand von 1500 Metern bis zum nächsten Wohngebiet vorzuschreiben. Bis jene Planänderung beschlossen ist, soll „ein sofortiger Ausbaustopp im gesamten Land Brandenburg erlassen“ werden.

Die Abgeordnete Jutta Lieske wies das für die SPD zurück. Eine gute Planung sei besser als ein Verbot. Man möge der Arbeit der regionalen Planungsgemeinschaften vertrauen, zumal kleine Gemeinden hier künftig besser eingebunden seien.

Eine Gruppe von insgesamt 143 Ortsvorstehern und Bürgermeistern aus ganz Brandenburg sieht das anders. In einem gemeinsam verfassten Brief an Regierungschef Woidke fordern sie ebenfalls ein sofortiges Moratorium für den Windkraftausbau, „um die überfällige Bilanzierung von Aufwand und Nutzen vornehmen zu können“. Weiter heißt es in dem Brief: „Mit zunehmender Anzahl und Höhen von bereits über 240 Metern wird jede weitere Anlage für die Anwohner, die Landschaft und die Natur zur Belastung.“ Und weiter: „Der Ausbau der Windkraft hat die Belastungsgrenze in vielen Orten längst überschritten.“

Das Schreiben wurde kurz vor Woidkes Wende bei der Windkraft verfasst. Für Dieter Grenz, Ortsvorsteher von Crussow (Uckermark) und Initiator der Aktion, ändert sich mit der Initiative des Regierungschefs jedoch nichts. „Woidkes Moratorium ist eine Mogelpackung“, sagt Grenz. In weiten Teilen Brandenburgs laufe sie ins Leere.

Dieter Grenz sagt über Crussow, den Ortsteil von Angermünde, dass es keine Akzeptanz für einen weiteren Ausbau der Windkraft gebe. „Wir haben schon 13 Windräder, jetzt sollen noch einmal neun bis 13 dazu kommen. Es gibt hier viel Wut.“ Auch weil es an Leitungen und Speichermöglichkeiten für die erneuerbaren Energien fehle, sei den Leuten nicht mehr zu vermitteln, dass der Ausbau trotzdem weitergehen solle.