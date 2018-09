Biberfamilien größer als gedacht

Ulf Grieger

Seelow/Bliesdorf (MOZ) Vor Beginn der Jagdsaison am 1. Oktober hat der Gewässer- und Deichverband (Gedo) die Jäger aus dem gesamten Oderbruch zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Dies auch vor dem Hintergrund der anstehenden Evaluierung der Biber-verordnung.

„Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Jägern zu bedanken, die die mühevolle Arbeit auf sich nehmen und Biber schließen“, erklärte Antje Reetz, Biberbeauftragte des Gedo. Längst nicht alle Waidgenossen muten sich eine solche Jagd, bei der es vieles zu beachten gilt, auch zu. Um so wichtiger sei den mehr als 30 Jägern der Erfahrungsaustausch im Bliesdorfer Landgasthof gewesen, sagt Antje Reetz. Dabei seien die Jagdmethoden sehr verschieden. In einem Punkt sind sich die Jäger aber einig: Jeder, der dem Großnagetier bislang nachstellte, hat großen Respekt vor der Intelligenz dieser Tiere, die inzwischen flächendeckend im Oderland vertreten sind. Es gibt auch kaum noch Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen Elbe- und Woroneshbiber, informiert die Biberbauftragte. Die ursprünglich einmal geplante genetische Sicherung des noch immer auf der „Roten Liste“ bedrohter Arten stehende Elbebibers sei längst passé. Er ist zum „Europäischen Biber“ verschmolzen, die Unterarten verschwinden. Der Grad der Vermischung lasse sich nur noch an der Fellfarbe ablesen, so Antje Reetz.

Erfahrungen auch infolge der Bejagung besagen, dass die Biberfamilien deutlich größer sind, als noch vor einigen Jahren angenommen. Statt fünf bis acht Tieren je Revier zählen die Familien bereits zehn bis zwölf Tiere. Dies zum einen wegen des im Oderbruch hervorragenden Nahrungsangebotes und zum anderen wegen fehlender Ausweichreviere. „Da kommt es schon vor, dass es ein zweijähriger Jungbiber vorzieht, noch länger in der elterlichen Burg zu bleiben“, so Antje Reetz.

Die 65 Tiere, die in der vorigen Saison im Oderbruch getötet werden mussten, weil die öffentliche Sicherheit gefährdet war, wurden auf unterschiedliche Weise bejagt. „Manche Jäger ziehen es vor, die Biber im Wasser zu schießen, andere an Land. Wobei im Wasser natürlich das Zielobjekt kleiner ist“, so die Biberbeauftragte. Festzustellen sei aber, dass sich die Biberfamilien durchaus aus Gebieten, in denen sie bejagt werden, zurückziehen. Dies sei letztlich das Ziel der Bejagung. Es gehe nicht um Bestandsregulierung, sondern darum, sensible Bereiche, in denen die Biber Schaden anrichten und die Sicherheit gefährden, zu schützen. Zur gängigen Jagdpraxis gehöre, dass der Jäger nach der Beauftragung durch die Gedo-Biberbeaufragte einen Biberdamm beschädigt und dann darauf wartet, dass die Tiere den Schaden reparieren, erläutert Martin Porath, Geschäftsführer des Deichverbandes. „Doch die Biber sind sehr lernfähig. Sobald sie die Gefahr bemerken, wechseln sie den Standort und bauen woanders einen Damm“, weiß der Verbandschef aus Erfahrung. Problematisch werde es, wenn kein Jäger bereit ist, Biber zu töten, sagt Antje Reetz. Denn die Sicherheit von Hochwasserschutzanlagen müsse gewährleistet werden. Der Einsatz von Gastjägern in diesen Revieren sei rechtlich kompliziert.

Im Zuge der Evaluierung der Biberverordnung, die die Einhaltung einer Eskalationskaskade mit Vergrämung vorschreibt, will der Deichverband die Notwendigkeit des Fangens mit Fallen streichen lassen. „Das ist angesichts fehlender Ausweichreviere eine überflüssige Maßnahme, die das Tier unnötig quält. Es gibt zwar Jäger, die es mit Fallen versuchen. Aber letztlich muss das Tier doch getötet werden“, sagt Antje Reetz. Außerdem gebe es im Oderbruch kaum Deckungsmöglichkeiten für Fallen, die ja beobachtet werden müssen.

Am Hauptoderdeich, wo einige Bereiche mit Spundwänden und Gittermatten gesichert wurden, sei es nicht möglich, die Biber zu bejagen, wenn sie nicht unmittelbar den Deich angreifen. „Es gibt aber im Hochwasserfall, wenn die Tiere aus den Burgen im Deichvorland zum Damm kommen, um dort Röhren zu graben, die Ausnahme, dass ab Alarmstufe III Sofortmaßnahmen umgesetzt werden können“, so die Biberbeauftragte.