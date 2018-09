Ortsteile fühlen sich vernachlässigt

Steffen Göttmann

Hohensaaten (MOZ) Detlev Wieland, Vorstandsmitglied des Heimatvereins Hohensaaten, fordert seit langem, die Ortsteile mehr in die touristische Vermarktung einzubinden. Am Donnerstag traf er sich deshalb mit der Bad Freienwalder Tourismus-Geschäftsführerin Ilka Krüger.

„Die Ortsteile waren schon immer Stiefkinder“, sagte Detlev Wieland. Der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins Hohensaaten, der sich etwas zurück gezogen hat, aber noch im Vorstand mitwirkt, wohnt in Bad Freienwalde und ist Mitglied der SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung. „Wenn ich Themen aus Hohensaaten anspreche, dann interessiert das niemanden“, sagte er. Genauso verhalte es sich mit der touristischen Vermarktung der Ortsteile. Bei der Bad Freienwalder Tourismus GmbH spielten die Ortsteile eine untergeordnete Rolle, auch wenn sie etwas zu bieten haben.

Detlev Wieland und Christel Kollath, beide sind Vorstandsmitglieder des Vereins, luden Ilka Krüger, seit 1. Juli Geschäftsführerin der Bad Freienwalder Tourismus GmbH, am Donnerstag in ihr Domizil in Hohensaaten ein, das der Verein aus einem alten Stallgebäude aufgebaut hat. Es verfügt über einen Vereinsraum sowie zwei große Ausstellungsräume im Erdgeschoss sowie einen dritten Ausstellungsraum unter dem Dach.

„2003 pachteten wir von einer Erbengemeinschaft das alte Stallgebäude, das vollkommen zugewachsen war“, berichtete Wieland. Als die Erbengemeinschaft sah, dass der Verein aufräumte und sich an die Sanierung des alten Gemäuers machte, schenkte sie ihm die gesamte Immobilie. „Wir können hier machen, was wir wollen, denn alles ist unser Eigentum“, sagte Detlev Wieland. Durch die inzwischen weit mehr als 120 Mitglieder, die ihm Jahr jeweils zwölf Euro Betrag bezahlen, nage der Verein nicht am Hungertuch. „Sie als Verein müssen mir sagen, was sie machen wollen, dann kann ich Sie unterstützen“, erklärte Ilka Krüger. Dies treffe auch auf alle anderen Vereine zu, die Heimatstuben wie in Hohenwutzen oder Denkmale wie den Hoffmannschen Ringofen in Altglietzen. betreiben. Wichtig für eine touristische Vermarktung seien regelmäßige Öffnungszeiten, auch wenn es nur zwei Stunden an einem Tag in der Woche seien. Es entstehe ein kaum wieder gut zu machender Schaden, wenn sie über eine Attraktion im Reisejournal berichte und der Tourist vor verschlossener Tür steht.

Sie empfahl den Hohensaatenern, vielleicht in kleinem Umfang Kaffee und Kuchen anzubieten, um Radfahrer vom Oder-Neiße-Radweg anzulocken. „Dann können die Ausflügler Kuchen essen und nebenbei die Ausstellungsräume besuchen, die von der Geschichte Hohensaatens erzählen. Denn obwohl der Ort am Wasser liegt und über eine große Schleusenanlage verfügt, gibt es weder ein Café noch eine Gaststätte. Alle Gastronomiebetriebe sind geschlossen.

Bisher führen Wieland und die Vereinsmitglieder Gäste nur nach vorheriger Anmeldung durch die Ausstellungsräume. Kontakt nehmen die Besucher über die Internetseite des Vereins auf. „Wir haben viele Berliner, die sich für uns interessieren“, weiß Detlev Wieland. Aber: „Wir sind überaltert und uns fehlt der Nachwuchs“, beschrieb Christel Kollath die Situation. Obwohl der Verein so viele Mitglieder habe, sei wohl keiner bereit, Kaffee und Kuchen zu verkaufen. Die Kuchenbäckerei würde wohl an ihr hängen bleiben, lehnte sie daher ab. Diese Begründung kennt Ilka Krüger nur zu gut. Die hört sie immer wieder. Dennoch will die Tourismus-Chefion ein Konzept entwickeln. Der Ansatz ihres Vorgängers, Andreas Hensel, sei gut gewesen. Dieser hatte einen Oldtimerbus gechartert und Passagiere zu Attraktionen in die Ortsteile gefahren.