Bundestagsabgeordnete spendiert Grundschülern digitale Technik

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die digitale Revolution steht schon lange nicht mehr vor der Tür, wir sind mittendrin: Um die digitale Bildung bei Schülern voranzubringen, hat die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Linke) am Donnerstag einen Klassensatz Calliopes (Mini-Controller) an Goethe-Grundschüler überreicht. Die Kosten trägt sie selbst, unter anderem mit ein Einnahmen aus ihrer wöchentlichen Kolumne „Netz-Welt“ bei der Frankfurter Rundschau.

Mit den sternförmigen Calliopes sollen Dritt- bis Sechstklässler spielerisch lernen, wie man selbst programmiert. Für Domscheit-Berg ist das – die Programmiersprache, die allen frei zur Verfügung gestellt werden sollte (Stichwort: Open Source) – die DNA des gesellschaftlichen Wandels, die Kompetenz der Zukunft. „Zwei Drittel von euch werden in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt“, sagte sie. Stichwort: autonomes Fahren. Berufe wie Kraftfahrer könnten so über kurz oder lang aussterben, so die Fürstenbergerin. „Wenn ihr also Kraftfahrer werden wollt, sucht euch einen anderen Beruf.“ Das Rüstzeug für eine sich ständig wandelnde Zukunft ist in den Mini-Controllern versteckt. „Ihr seid die, die in der digitalisierten Gesellschaft, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie sich entwickelt, am Kapitänslenkrad sitzt.“

Über die 25 LED-Lichtpunkte des Calliopes können Schüler Schriftzüge und Bilder wie Smileys programmieren. Melodien lassen sich erzeugen. Durch einen Lagesensor kann der Mini-Controller als Kompass, durch Temperatursensoren als Gießhilfe oder Wetterstation bei Pflanz-Projekten genutzt werden. Als Schrittzähler könnte er im Sportunterricht dienen. „Ihr könnt damit ein Mini-Klavier bauen oder ihn mit kleinen Motoren verbinden, um Autos fernzusteuern“, so Domscheit-Berg. Kleine Spiele, die über berührungssensible Ecken funktionieren, sind integriert.

Lehrerin Sabine Nabierala zeigte sich begeistert. „Wir erstellen jetzt ein Konzept, wie wir damit arbeiten.“ Sie strebt zudem eine Medienberatung unter Kollegen an, um zu sehen, in welchen Fächern der Calliope sinnvoll zum Einsatz kommen könnte. „Die Schüler sollen die Technik nicht nur anwenden, sondern sie verstehen und selbst programmieren können.“ Anke Domscheit-Berg sagte den Kindern: „Ihr seit der Chef über die Geräte, nicht andersum.“

An der Medienfit-Schule in Kremmen nimmt die Medienkompetenz einen großen Stellenwert ein. „Wir machen die Kinder ab der ersten Klasse fit“, sagt Schulleiterin Annette Borchert.