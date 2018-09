Kita Kastanienhof erhält Kletternetz

Jörn Tornow

Tauche (MOZ) Die Kindertagesstätte Kastanienhof in Tauche hat ein neues Spielgerät erhalten. Diese Investition in Höhe von 2200 Euro übernahm nach Auskunft der Kitaleiterin Irene Panzer die Gemeindekasse. Es handelt sich um eine Kletterspinne mit einem etwa drei Meter hohen Mittelpfosten und einem stabilen Netz in Form einer vierseitigen Pyramide. Die Kita-Kinder ab drei Jahren dürfen das Gerät erklettern.

„Der Aufbau dauerte acht Tage“, sagt Irene Panzer. Wie sie berichtet, haben die Kinder den gesamten Ablauf der Bauarbeiten an der Absperrung und durch das Fenster am Eingang der Kita beobachtet. Sie schauten zu als das Fundament hergestellt wurde, das Gerät aufgebaut wurde und wie der Sand, der als Fallschutz dient, eingefüllt wurde. Sie konnten es kaum abwarten, die Kletterspinne in Besitz zu nehmen.

Im letzten Jahr kam auf dem Spielplatz unter den großen Kastanienbäumen der Kita schon ein Spielzeug dazu. Es nennt sich „die kleine Meerjungfrau“ und sieht wie ein Teil von einem Schiff aus. „Wir wünschen uns noch ein kleines Holzhäuschen für unseren Spielplatz“, erzählt die Kitaleiterin, die ansonsten mit dem Spielplatz zufrieden ist.