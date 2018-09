Statt „Pysähtyy Stannar“ nun „Wagen hält“

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche/Rüdersdorf (MOZ) Noch läuft das Zulassungsverfahren, aber am Donnerstag wurde er schon mal bei einer Präsentationsfahrt vorgestellt: der neue Zug der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn. Er kommt aus Finnland und heißt deshalb auch Arctic-Tram. Ein Vorteil gegenüber den alten Tram-Modellen wird beim warmen Herbstwetter deutlich: die Klimaanlage.

Nachdem die Bremstests im August erfolgreich abgeschlossen worden waren, stand der Jungfernfahrt mit Fahrgästen aus Politik und Verwaltung nichts mehr im Wege. An der Haltestelle „Friedrichshagen“ warten am Nachmittag weitgereiste Gäste: „Ich arbeite beim Nahverkehrsunternehmen in Bochum“, sagt Felix Wißmer. Zuvor besuchte er die Berliner Innotrans – „Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik“. Auch Lubamir Jaubosik aus der Slowakei war Messegast. Seine Firma baute die Ticketschalter für die alten Straßenbahnen. „Mal schauen, was die Neue so kann“, ist er gespannt. Dann rollt die Tram an: „Müssen wir unsere Fahrausweise vorzeigen?“, fragt jemand im Spaß. „Das könnt ihr gerne machen“, antwortet Sebastian Stahl. Die Ticketautomaten seien aktiv, informiert der Betriebsleiter der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn. Im Gegensatz zu draußen, ist es im Waggon angenehm kühl – dank der Klimaanlage. „Ich habe mir meine Jacke wieder angezogen“, sagt Rüdersdorfs Bürgermeister André Schaller etwas fröstelnd.

Sein Schöneicher Kollege Ralf Steinbrück hat ganz vorne, hinterm Fahrer, Platz genommen. Er sitzt auf dem „Blindenhund-Platz“, mit extra viel Raum für den Begleithund. Barrierefreiheit ist das Stichwort bei der Arctic-Tram. Ist es auf Grund der Stufen in den alten Straßenbahnen für ältere Fahrgäste oft beschwerlich, so ist die neue ebenerdig, ohne Stufen und mit Platz für Rollatoren und Kinderwagen. Während sich das Gefährt leise surrend fortbewegt, stoßen drinnen die geladenen Gäste bei Häppchen mit Sekt an. „Ich bin vollkommen zufrieden, wie bis jetzt alles gelaufen ist“, erzählt Stahl. Nach dem Zulassungsverfahren, das in den nächsten Wochen abgeschlossen sein soll, gebe es nur Kleinigkeiten zu erledigen.

Der Funk sei noch nicht fertig und die drei Löcher oberhalb der Türen müssen noch verschalt werden, wo einst die Warnlampen blinkten. Stolz zeigt Stahl auf das „Dynamische Informationssystem“ – die digitale Anzeige für den nächsten Halt. Einige finnische Überbleibsel sind noch zu erkennen. Etwa „Helsinki“-Schriftzüge auf den Rückenlehnen. Drückt jemand die Haltetaste, erscheint auf dem Bildschirm statt „Wagen hält“, „Pysähtyy Stannar“.

Für Fahrer Hagen Schmidt ist es nach einigen Probefahrten das erste Mal mit Fahrgästen. „Fährt sich super“, sagt er. Die Bedienung sei einfacher, der Antrieb schneller und über mehrere Bildschirme hat er einen Rundumblick, außen wie innen. Straßenbahnfan John Krijgsman fotografiert an der Rahnsdorfer Straße. „Schöne Tram“, meint der Holländer. (jhh)