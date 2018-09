Autogramme zur Erinnerung

Anke Beißer

Spreenhagen/Storkow (MOZ) Am Donnerstag, gegen 13 Uhr, wurde der Verkehr auf der A12 in Richtung Berlin auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Storkow/Spreenhagen auf die neu gebaute Fahrtrasse geleitet. Vor 25 Jahren war das Projekt zwischen dem Dreieck Spreeau und der Grenze zu Polen gestartet. Jetzt ist die Transitachse fertig ausgebaut.

58 Kilometer umfasst die A12. Sie ist Teil der Europastraße 30 und fungiert als wichtige Verbindung im Fernstraßennetz. Am 23. April 1993 wurde mit dem ersten Spatenstich an der Oderbrücke bei Frankfurt der Startschuss für das Projekt gegeben, das mit seinen 19 Bauabschnitten binnen 25 Jahren umgesetzt wurde und rund 250 Millionen Euro gekostet hat.

Aus der im Volksmund „Brummi-Rennbahn“ genannten Trasse ist die „Autobahn der Freiheit“ geworden, wie Frank Süsser, Referatsleiter im Bundesverkehrsministerium, bei der symbolischen Freigabe des letzten Abschnitts zwischen Neu Waltersdorf und Skaby, einschließlich der Anschlussstelle Storkow/Spreenhagen, hervorhob. Diese letzten 16 Kilometer waren, in drei Bauabschnitte unterteilt, seit 2013 jeweils von März bis Oktober hergerichtet worden. Hierzu gehörten zudem fünf Brücken sowie drei je fünf Meter hohe Lärmschutzwälle – bei Friedrichshof, Neu Waltersdorf und Briesenluch.

Zuvor war der Verkehr über die einstige, ab 1934 gebaute Reichsautobahn gerollt, die bei den Arbeiten wieder zu Tage trat und nun, geschreddert, als Recycling im Unterboden liegt. Durch das Vorhaben wurde der Fahrbahnquerschnitt von 24 Metern auf 29,50 Meter verbreitert, stehen jetzt in jeder Richtung – getrennt durch Leitplanken – statt 9 Meter 11,50 Meter für zwei Fahrstreifen plus Standstreifen zur Verfügung. Somit kann die Trasse mehr Verkehr aufnehmen und bietet vor allem mehr Sicherheit.

Es sei in dem Zuge viel für den Umweltschutz getan worden, unterstrich Ines Jesse, Staatssekretärin im Brandenburgischen Infrastrukturministerium. Sie verwies auf Ausgleichsmaßnahmen wie die Waldsaumbepflanzung, sechs Kilometer Reptilienzäune, 68 Hektar aufgeforsteten und umgebauten Wald sowie zwei Hektar entsiegelte Flächen.

Mit der symbolischen Freigabe sind die Arbeiten noch nicht komplett beendet. Wie Bauüberwacher Thomas Mattuschka vom Landesbetrieb Straßenwesen sagte, dauert es noch etwa drei Wochen, bis alle Hindernisse beseitigt und freie Fahrt auch Richtung Polen gegeben wird. Aber auch der erste Schritt sorgte in vorbeifahrenden Autos für Freude, was das spontane Hupen während der Zeremonie vermuten ließ. Allerdings verschwieg Mattuschka nicht, dass es auf den in den 1990er-Jahren fertiggestellten Abschnitten bereits erhebliche Schäden gibt. Aktuell wird zwischen Briesen und Müllrose gebaut, weitere Betonkrebs-Stellen müssen noch behoben werden.

Natürlich kam auch der nächste Schritt, der sechsstreifige Ausbau, zur Sprache. Laut Süsser müsse erst die Verkehrsstärke von 65 000 Lkw am Tag erreicht werden. Vor 2030 sei damit nicht zu rechnen. „Wir werden die Strecke aber beobachten.“