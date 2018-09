„Eine Stadt zum Leuchten bringen“

Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) Hamburg, Sydney und Bilbao haben große architektonisch bewunderte Konzerthäuser. Frankfurt reiht sich mit seinem Traum von einer Oderphilharmonie da wohl nicht direkt ein, meint Christian Seibert schmunzelnd und bescheiden. Der Frankfurter Konzertpianist ließ vor einiger Zeit mit der Idee eines grenzüberschreitenden Konzerthauses aufhorchen. Entstanden sei sie am Küchentisch. Mit seiner Frau habe er im Oberbürgermeister-Wahlkampf nachgedacht, was in der Stadt Frankfurt, in der es so vieles Tolles gäbe, in Zukunft passieren müsste. „Obwohl Hamburg auch sehr viel zu bieten hat, redet die halbe Welt seit zwei Jahren vor allem über die Elbphilharmonie“, stellte er fest. Also, dachte er sich: „Die Elbphilharmonie braucht eine Schwester. Die Oderphilharmonie wird unser neuer musikalischer Grenzübergang.“

Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. „Viele finden die Idee symphatisch.“ Andere fragten: „Wer soll das bezahlen.“ Er habe bei der Ideenfindung auch nicht zuerst auf sein Konto geschaut, sagt er mit verschmitztem Lächeln. Und eine dritte Gruppe sei besorgt: „Was wird aus der Konzerthalle?“ Als Zugereister habe er inzwischen verstanden, wie sehr die Frankfurter an ihren alten Gebäuden hingen. Er spricht allerdings deutlich aus, dass die Halle nicht als Konzertsaal sondern Kirche gebaut worden sei und entsprechend schlecht sei die Akustik. Daher: „Wir müssen was Neues bauen.“ Momentan gehe es darum, Frankfurter und Förderer zusammenzubringen, die dieses Projekt entwickeln.

Das findet die Unterstützung von Hamburgs ehemaligem Regierenden Bürgermeister Ole von Beust. Er erinnert sich, dass der Traum von der Elbphilharmonie mit einer Kohlezeichnung eines Architekten begann. „Die Verbindung von interessanter Architektur und kulturellen Inhalten für breite Teile der Menschen kann eine Aufbruchstimmung in der Stadt schaffen, auch in Frankfurt“, macht er den Anwesenden Mut. So ein Konzerthaus könne eine ganze Stadt zum Leuchten bringen. Als nächstes will Seibert eine Architekten-Zeichnung präsentieren.(hk)