„Das Grundgesetz auf der Bühne“

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Unter dem Motto „Nur mit Euch“ will Berlin am 3. Oktober die Wiedervereinigung feiern. Bei dem Bürgerfest mit Angeboten aus Politik, Kultur und Sport werden vom 1. bis 3. Oktober mehr als eine Million Besucher erwartet.

Der Tag der Deutschen Einheit wirft seine Schatten voraus. Die Stahlgerippe zweier riesiger Grenzsoldaten legen sich an diesem Vormittag wie eine Silhouette auf den Asphalt vor dem Brandenburger Tor. Es sind die ersten Figuren einer 25 Meter hohen Installation, die der Pariser Street-Art-Künstler „JR“ für das Wahrzeichen entworfen hat. Als Grundlage nahm er ein Feier-Foto von 1989, bei dem unter den Augen der noch bewaffneten Organe die Berliner auf der Mauer tanzen.

29 Jahre später soll am Brandenburger Tor wieder gesteppt werden. Auftreten werden unter anderem Nena, Samy Deluxe und das Moka Efti Orchestra aus der Serie „Babylon Berlin“ mit ihrem berauschenden „Asche zu Staub“-Song. Und weil Berlin zum 28. Jahrestag auch der offizielle Ausrichter der bundesweiten Einheitsfeier ist - der Ort wechselt jährlich mit dem aktuellen Bundesratspräsidenten - wird noch ein bisschen größer gefeiert. Oder besser gesagt, es gibt diesmal mehr als den üblichen Rummel mit Coca Cola, Teenie-Bands und Bratwurstständen.

Unter dem Motto „Nur mit Euch“ wollen sich auf der Straße des 17. Juni und im Regierungsviertel die 16 Bundesländer sowie rund 200 Institute, Stiftungen, Vereine und Verbände präsentieren. Zum offiziellen Staatsakt werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sowie zahlreiche Botschafter erwartet.

„Die Deutschen sollten mit Stolz und Selbstbewusstsein feiern und auf das gemeinsam Gelungene seit dem Mauerfall schauen“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Festprogramms. Er appellierte angesichts von Rechtspopulismus und -extremismus, sich jeden Tag für ein friedliches Zusammenleben zu engagieren.

Dabei könnte helfen, mal wieder in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu schauen, dachte sich die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. „Der Text ist sehr poetisch, visionär und hat einen antifaschistischen Grundcharakter“, findet die Theatermacherin. Ein Chor aus 50 Schauspielern und Laiendarstellern aus allen Spektren und Schichten soll in einem rund einstündigen Stück aus Bewegung, Sprache und Gesang nun die Aussagen einer Art „Stresstest“ unterziehen. Die Uraufführung von „Grundgesetz“ am 3. Oktober um 15.15 Uhr auf der großen Bühne am Brandenburger Tor soll in einem patriotischen Tanz mit dem Publikum enden, erklärt Langhoff.

Besonders emotional soll es auch werden, wenn Daniel Müller-Schott Auszüge aus Bachs Cello-Suiten spielt, wie es einst sein Lehrer und Cellist Mstislaw Rostropowitsch unmittelbar nach dem Fall der Mauer 1989 am Checkpoint Charlie tat. Musik gibt es vom 1. bis zum 3. Oktober auf dem gesamten Festgelände. Die Bandbreite reicht von Straßenmusik, Mauerpark-Karaoke und DJ-Sets über ein Tanz-Zelt mit Kursen und Einheitsball bis zu einem eigenen Musikprogramm für Kinder. Eingebettet in einen Auto-Scooter erzählt die Ausstellung „Weltstadt“ mit Häusermodellen von Brüchen und Aufbrüchen, Erinnerungen und Visionen ihrer Erbauerinnen und Erbauer.

Open-Air auch die Ausstellung vor dem Sowjetischen Ehrenmal. Unter dem Titel „Halbzeit 1989/90 - Berlin zwischen Mauerfall und Einheit“ wird die Umbruchs-Zeit zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 beleuchtet. 28 Säulen sollen das Porträt einer nicht mehr geteilten, aber auch noch nicht wirklich vereinigten Stadt nachzeichnen. Eine Extra-Schau zum Thema Begrüßungsgeld beantwortet mit persönlichen Geschichten die Frage: „Was hast du dir eigentlich damals von deinen 100 DM gekauft?“

Das gesamte Festivalgelände, auf dem es auch einen Familien- und einen Sportbereich sowie ein Programmzelt mit Berliner Innovationen geben wird, ist kostenlos zugänglich, teilt Moritz van Dülmen, Chef der Kulturprojekte GmbH, mit. Hinein kommen Besucher aus Sicherheitsgründen allerdings nur, wenn ihre Taschen oder Rücksäcke eine Größe von DIN A4 nicht überschreiten.

Die Gäste, die aus ganz Deutschland erwartet werden, können sich in Berlin auf die Suche nach ihrem Heimatort machen. Eine Installation mit 11 040 Ortsschildern aller deutschen Städte und Gemeinden schlängelt sich in alphabetischer Reihenfolge auf dem Boden durch das Festgelände - als 2,5 Kilometer langes Band der Einheit.