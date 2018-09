Ärger mit Jugend am S-Bahnhof

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Das Richtige erreicht, mit den falschen Mitteln. Auf diesen Nenner brachte Sven Kindervater (Linke) eine längere Diskussion der Gemeindevertreter rund um pöbelnde Jugendliche im Zentrum.

Drei Beschlussvorlagen drehten sich um das gleiche Thema: Jugendliche, die sich rund um den S-Bahnhof treffen, lauthals Musik hören, in die Vorgärten urinieren, saufen, Anwohner und Passanten anpöbeln. Seit Monaten versucht die Verwaltung, mit der Polizei dem Herr zu werden. Beauftragt wurde ein Wachschutzunternehmen, Streife zu laufen. Das scheint insofern zu helfen, als dass sich die Gruppen neue Standorte suchen. Nun ging es darum, eine Eilentscheidung des Bürgermeisters, getroffen am 6. Juli, im Nachgang zu akzeptieren, was im Übrigen auch mit 18 Ja-Stimmen erfolgte. Ohne Signet wäre der Vertrag drei Tage später ausgelaufen. Nicht nur der Wachschutz wurde damals verlängert, sondern, es ging zudem darum, eine Schutzhütte für die Jugendlichen zu errichten. Einen geeigneten Standort südlich des Bahnhofes zu finden, habe sich, gestand Bürgermeister Ansgar Scharnke, als schwieriger herausgestellt als gedacht. Erst jetzt sei man soweit. Er habe, bestätigte er auf Nachfrage, mit einigen Jugendlichen diskutiert, ob der Standort gut gewählt sei. Corinna Fritzsche-Schnick (CDU) zweifelte daran, ob es jetzt noch sinnvoll sei, die Hütte aufzubauen. Sie fragte konkret, ob man dies nicht aufs Frühjahr verschieben wolle. Dagmar Schultz (Die Parteilosen) stärkte dem Bürgermeister den Rücken, dass die Eilentscheidung richtig gewesen sei. Wilfried Düsterhöft (SPD) sagte deutlich, dass er Bedenken habe, die Schutzhütte auf der S-Bahnhof-Südseite zu bauen. Dort stünden Autos.

Ohne Diskussion und einstimmig waren die Gemeindevertreter dafür, dass künftig Streetworker in der Gemeinde an den Brennpunkten unterwegs sind. Der Bahnhofskiosk soll, berichtete Fachbereichsleiter Gunter Kirst, als Kontaktstelle dienen. So schnell es geht, soll ein Träger für die Kontaktsozialarbeit gefunden werden.

Zurück in die Verwaltung hieß es für die dritte Beschlussvorlage mit knapp zehn zu neun Stimmen. 155 000 Euro sollten im Haushalt 2019 für weitere Wachschutz-Einsätze eingeplant werden. Zudem ging es um 10 300 Euro, die noch 2018 gebraucht werden. Ilka Goetz (Linke) empfand diesen Beschlussvorschlag als den „stückweiten Entzug der hoheitlichen Aufgabe“. Man solle der Privatisierung nicht Vorschub leisten. Im Budget für 2019 sollte das Geld vorbehalten werden für gewisse Spitzen, aber eigentlich müsste das besser ausgerüstete Ordnungsamt gestärkt werden, der Situation selbst Herr zu werden. „Ich halte die Entwicklung für gefährlich, sie wird uns in der Folge auf Dauer unserer hoheitlichen Aufgaben berauben“, mahnte sie und bekam Unterstützung von Klaus Ahrens (CDU). Corinna Fritzsche-Schnick beklagte, dass die Summe niemals Neuenhagen abdecke und das Problem nur verlagert werde. „Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr das Problem nicht mehr und sie hängen bei Bürgermeister Knobbe ab“, sagte sie.

Sven Kindervater (Linke) schlug vor, die Vorlage zurück in die Verwaltung zu schicken mit dem Auftrag, ein Konzept zur Sozialarbeit zu erarbeiten. Er erinnerte daran, dass heutige Blue tooth-Lautsprecher früher Ghettoblaster hießen, Jugendliche und Lärm nichts Neues seien. Steffen Napieraj (Die Parteilosen) wunderte sich, dass nur über die Jugendlichen, nicht aber über die Bürger gesprochen werde, die die Situation ertragen müssten. Ob das Geld nicht reiche, „die Schränke“ (Wachschutz/ Anm. d. Red.) durch neue Mitarbeiter im Ordnungsamt zu ersetzen, fragte Marianne Hitzges (SPD). Drei Stellen könnten bezahlt werden, rechnete Fachbereichsleiter Jens Schubert. Doch die Kollegen seien nur für die Tageseinsätze zuständig und nicht dafür ausgebildet, Polizeiarbeit auszuführen.