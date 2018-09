Wenn der Hausarzt Feierabend hat

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gerade an Wochenenden herrscht in der Notaufnahme des Klinikums oft Hochbetrieb. Arztpraxen haben dann in der Regel geschlossen, doch Alternativen zur Rettungsstelle fehlen – bis jetzt. Eine an das Klinikum angedockte Bereitschaftspraxis soll die Notfallmediziner künftig entlasten.

Die Bereitschaftspraxis öffnet am Montag das erste Mal für Patienten – um 19 Uhr. Der Grund für die ungewöhnliche späte erste Sprechzeit ist das in Brandenburg noch eher ungewohnte Konzept: Patienten erhalten hier medizinische Hilfe zu Tageszeiten, in denen die ambulanten Arztpraxen geschlossen sind. Also in den späten Abendstunden, an Wochenenden oder Feiertagen.

Betrieben wird die Praxis auf dem Gelände des Klinikums von der kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Dessen stellvertretender Vorstandsvorsitzender Andreas Schwark stellte das Projekt am Donnerstag zusammen mit Klinikums-Geschäftsführer Mirko Papenfuß und dem Sozialbeigeordneten Jens-Marcel Ullrich der Öffentlichkeit vor. „Wir wollen die Patienten, die eigentlich nicht in eine Rettungsstelle müssten, aber eine akute Behandlungsbedürftigkeit haben, in unsere Bereitschaftspraxis umlenken. Und das zu Zeiten, in denen die Rettungsstelle am stärksten frequentiert wird“, so Schwark. Personell abgesichert wird der Praxisbetrieb von selbstständig tätigen Ärzten aus Frankfurt und der Region. Die Bereitschaftspraxis ist laut KVBB die neunte in Brandenburg. 20 sollen es einmal im Land werden. „Bisher haben wir damit bei allen Beteiligten positive Erfahrungen gemacht.“

Die Praxen ergänzen die bundesweite Bereitschaftsrufnummer 116117, die Schwark und seine Medizinerkollegen in der Öffentlichkeit unbedingt bekannter machen möchten. „Hier werden Patienten beraten, zu einem Arzt durchgestellt, der in dem Bereich tätig ist oder an die nächste Bereitschaftspraxis weitergeleitet.“ Natürlich gebe es bei einem Verdacht auf Lebensgefahr auch die Schnittstelle zum Rettungsdienst, stellt Schwark klar.

Ein Grund für die noch ausbaufähige Akzeptanz der 116117 liegt darin, dass sie eben (noch) nicht – wie die 112 – an 24 Stunden und 7 Tagen in der Woche erreichbar ist. Geschaltet ist die Bereitschaftsdienstnummer derzeit außerhalb der üblichen Sprechzeiten, montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 7 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 7 Uhr sowie durchgehend an Wochenend- und Feiertagen.

Das Klinikum erhofft sich von der Bereitschaftspraxis eine spürbare Entlastung der Rettungsstelle. Abhängig von der Tageszeit gehörten rund 30 bis 50 Prozent der Patienten „eigentlich nicht in die Zentrale Notaufnahme“, berichtete dessen Chefarzt Dr. Bernhard Flasch. Die Folge seien mitunter stundenlange Wartezeiten für weniger akute Fälle. Denn die Liste an Patienten im Wartezimmer wird nach notfallmedizinischen Prioritäten abgearbeitet.

„Eine Rettungsstelle ist ein High-Tech-Bereich, fast schon eine Intensivstation. Husten, Schnupfen und Heiserkeit gehören hier eindeutig nicht hin“, stellte Dr. Thomas Funk, Gehirnchirurg und Ärztlicher Direktor am Klinikum, fest. Er erwartet von der Praxis neben Kosteneinsparungen für das Unternehmen „auch eine deutliche Verbesserung für den Patienten“.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst mit regelmäßig wechselnden Praxen, wie es ihn in Frankfurt 20 Jahre lang gab, habe sich nicht mehr bewährt, meinte der Frankfurter Allgemeinmediziner Dr. Andreas Huth. Auch er wird künftig Bereitschaftsdienste am Klinikum übernehmen. Und erwartet viele positive Effekte für die Patienten. „Sollte jemand tatsächlich ins Krankenhaus müssen, gibt es hier kurze Wege. Das ist eine richtig gute Verbesserung für die ambulante Versorgung in unserer Region.“

Die meisten hätten sich längst entschieden, wo sie hingehen, wenn sie medizinische Hilfe benötigen, der niedergelassene Arzt aber nicht mehr erreichbar sei, ergänzte Mirko Papenfuß. „Sie gehen ins Klinikum“. Daher sei es auch sinnvoll, die Bereitschaftspraxis genau dort anzubinden. Ziel müsse es sein, den Bereitschaftsdienst in den nächsten zwei Jahren schrittweise zu erweitern. „Er soll sieben Tage die Woche 24 Stunden zur Patientenversorgung angeboten werden“, kündigte Papenfuß an.

Sprechzeiten der Bereitschaftspraxis sind montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 22 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 22 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Für die Behandlung genügt die Vorlage der Krankenversicherungskarte. Unter der 0335 5481890 können Patienten mögliche Wartezeiten abfragen.