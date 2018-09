Rangeleien vor Supermärkten

Tilman Trebs

Neuruppin/Fehrbellin (MOZ) Gleich bei zwei Rangeleien zwischen Auto- und Radfahrern musste die Polizei am Donnerstag auf Supermarkt-Parkplätzen in Neuruppin und Fehrbellin einschreiten.

Gegen 16.20 Uhr waren zunächst zwei Autofahrer auf dem Parkplatz vor dem Neuruppiner Reiz aneinander geraten. Ein 55-jähriger Vito-Fahrer hatte einen 38-Audi-Fahrer angehupt, als dieser ausparken wollte. Der Audi-Fahrer stieg nach Polizeiangaben daraufhin aus seinem Wagen, öffnete die Vito-Tür, schlug sie wieder zu und klemmte dabei die Hand des 55-Jährigen ein. Der ließ das nicht auf sich sitzen und schlug den Audi-Fahrer. Beide zeigten sich später gegenseitig wegen Körperverletzung an.

Gut drei Stunden später eine ähnliche Situation vor dem Netto-Markt an der Berliner Straße in Fehrbellin. Dort hatte laut Polizei ein 26-jähriger Radfahrer mit seinem Fuß einen Dacia berührt und dadurch dessen Fahrer in Rage gebracht. Er soll den Radler zunächst beschimpft haben. Die Folge sei auch dort eine handfeste Auseinandersetzung gewesen sein, bei der wohl auch Reizgas eingesetzt wurde. Den genauen Hergang ermittelt die Polizei noch. Auch in Fehrbellin wurden Strafanzeigen aufgenommen.