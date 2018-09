Tilman Trebs

Mildenberg (MOZ) Rund ein Hektar mit Schilf bewachsenes Brachland hat am Donnerstagnachmittag bei Mildenberg gebrannt.

Nach Angaben der Polizei wurden dabei auch mehrere Masten der Telekom beschädigt. Sie blieben aber funktionstüchtig. Die Feuerwehren löschten den Brand.

Am Meseberger Weg in Gransee gingen nach Polizeiangaben am Abend gegen 17.20 Uhr rund 1000 Quadratmeter Wald in Flammen auf. Nach Angaben des Amtes Gransee waren dort 39 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz.