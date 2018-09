Betrüger gehen leer aus

Tilman Trebs

Hohen Neuendorf/Velten (MOZ) Leer gingen mutmaßliche Telefon-Betrüger am Donnerstag in Hohen Neuendorf und Velten aus.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Frau in Hohen Neuendorf bei einem 86 Jahre alten Mann angerufen, sich als Verwandte ausgegeben und um 25 000 Euro für einen Grundstückskauf gebeten. Der Senior ging auf den Wunsch nicht ein und informierte die Polizei.

In Velten rief ein Mann bei einer 75-Jährigen Frau an und erklärte, dass die Seniorin 43 000 Euro im Lotto gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie zunächst allerdings 1 000 Euro auf ein Konto zahlen. Auch die Frau in Velten durchschaute den Betrugsversuch und zeigte ihn bei der Polizei an.