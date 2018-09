Handysünder im Visier der Polizei

Beate Bias

Potsdam (MOZ) 100 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg – so endete am Donnerstag für 41 Kraftfahrer eine Kontrolle durch die brandenburgische Polizei. Im Visier der bundesweiten Aktion stand das unerlaubte Telefonieren mit dem Handy – eine der häufigsten Unfallursachen.

Eine Ausrede bekommen die Polizisten besonders häufig von Kraftfahrern zu hören: Ich hatte ein Löffel am Ohr. „Das lassen wir natürlich nicht gelten“, erklärte Polizeisprecher Mario Heinemann am Donnerstag. Die Beobachtungen seiner Kollegen gelten vor Gericht als Sachbeweis, haben also einen höheren Stellenwert als die Aussage eines Beschuldigten.

Im Land Brandenburg fanden am Donnerstag Kontrollen an 69 Standorten statt. Dort postierten sich jeweils zwei Beamte rund 200 Meter vor dem eigentlichen Kontrollpunkt. Die Polizisten gaben dann per Funk ihre Beobachtungen weiter. Polizeisprecher Heinemann fasst das so zusammen: „Wir schauen, ob jemand telefoniert, laute Musik hört, nicht angeschnallt ist oder der Hund im Auto herumturnt.“

Mehr als fünf Stunden dauerte der Einsatz am Vormittag. Dabei wurden exakt 1165 Fahrzeuge kontrolliert und 229 Verstöße verschiedener Art festgestellt. Darunter waren 41 Fälle, in denen die Kraftfahrer ohne Freisprechanlage telefoniert haben. Wer am Donnerstag im Auto zum „Hörer“ griff, kann der Polizeisprecher nicht so genau sagen. „Wir führen keine Statistik über Geschlecht oder Alter.“ Aber es gebe Untersuchungen, die belegen, dass die Hälfte aller Fahrer schon einmal heimlich im Auto telefoniert habe. Eine Zahl, die ebenfalls erschreckt: Jeder Sechste tippt während der Fahrt Textnachrichten ein.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass in jedem Jahr 500 Menschen in der Bundesrepublik im Straßenverkehr sterben, weil sie durch das Telefonieren abgelenkt waren. Polizeisprecher Heinemann hat für die Ursachen einen anschaulichen Vergleich: „Wer telefoniert ist so fahruntüchtig wie ein Kraftfahrer, der 0,8 Promille Alkohol im Blut hat.“

Wer am Donnerstag mit dem Handy am Ohr gestellt wurde, muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 100 Euro rechnen. Dazu gibt es einen Punkt in Flensburg. Übrigens sei es bereits verboten, ein Handy nur in der Hand zu halten, wenn der Motor noch laufe, klärt Heinemann auf. Er sagt, dass aber nicht nur das Telefonieren gefährlich sei. Gleiches gelte für das Einstellen des Navis oder Radios. Selbst der Griff zur Wasserflasche oder das Anzünden einer Zigarette kann zum Unfall führen. Durch solche Aktivitäten wird das Unfallrisiko um das Vierfache erhöht.

Der Einsatz im Land Brandenburg war Teil einer bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion. Dabei waren insgesamt 11 000 Polizisten im Einsatz, wie das Innenministerium in Sachsen-Anhalt mitteilte. Das Land hat derzeit den Vorsitz der Innenministerkonferenz und ist für die Organisation der neuen Aktion „Sicher. Mobil. Leben“ zuständig.