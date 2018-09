Schon als Fünfjährige immerzu geradelt

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Am Sonntag ist es wieder soweit. Mit einer Truppe von rund 15 Radlern bricht Gabriela Vierich vom Heimatmuseum zu einer geführten Radtour auf. Die Erkneranerin, der man ihr Renten-Alter nicht ansieht, führt ihre Truppe diesmal auf den Spuren der Gedenktafel „Kuhle Wampe“ zum Müggelturm.

Seit drei Jahren bietet Gabriela Vierich, die seit dem 1. September 1981 in Erkner wohnt, diese geführten Touren an, ungefähr einmal im Monat während der warmen Jahreszeit. Der gebürtigen Berlinerin, die ohne Punkt und Komma reden kann, ist die Liebe zu den Drahteseln nahezu in die Wiege gelegt. „Schon als Fünfjährige bin ich immerzu Rad gefahren“, erzählt sie. Bei ihrer Großtante in Mecklenburg, in der Nähe von Waren an der Müritz, verbrachte sie viel Zeit. „Da habe ich immer im Konsum Brötchen für das Dorf geholt.“

Ein bewegtes Leben hatte Gabriela Vierich aber nicht nur, weil sie viel radelte. Der Bau der Berliner Mauer erwischte sie in Weißensee. „Danach habe ich meine Mutter zehn Jahre nicht gesehen“, erinnert sie sich. Die familiären Umstände trugen ihr Scherflein dazu bei, dass sie früh selbstständig wurde, drei Jahre in einem Internat in Teltow verbrachte und von 1973 bis 1977 in Dresden Betriebswirtschaft und Elektrotechnik studierte. Durch Sterbefälle in der Familie fiel ihr eine Wohnung in Berlin zu, sie heiratete und bekam 1979 ihre Tochter, zwei Jahre später ihren Sohn. Heute ist Gabriela Vierich sichtlich stolze Großmutter von fünf Enkelkindern. Als die junge Familie nach Erkner zog, war vor allem der Karutzsee ein großer Anziehungspunkt.„Da konnte man damals noch baden“ – für Gabriela Vierich ein Anziehungspunkt.

Überhaupt hat das Wasser es ihr angetan. Von ihrer Arbeitsstelle im Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung in Friedrichshagen fuhr sie oft mit dem Dampfer nach Hause. „Das hat damals ja nur 20 Pfennige gekostet.“ Längst ist Erkner ihre Heimat geworden. Nach der Wende hat Gabriela Vierich in der Erwachsenenbildung gearbeitet, in ganz verschiedenen Einrichtungen, hatte mit der Zertifizierung von Bildungseinrichtungen zu tun. Dreimal ist sie innerhalb von Erkner umgezogen und wohnt jetzt im Försterweg – und damit wieder in dem Neubaugebiet, in dem sie seinerzeit ihre Heimat fand. Zehn Jahre wohnt sie dort jetzt – genau so lange, wie sie im Heimatverein mitwirkt.

Bei einer Versammlung vor drei Jahren, erzählt Gabriela Vierich, entstand dann die Idee, eine Radfahrergruppe zu gründen, auch als Nachfolger der früheren Wandergruppe um Siegfried Püschel.

Und so bricht Gabriela Vierich immer wieder an schönen Sonntagen in die Umgebung auf. Diesen Sonntag soll es eine Mittagspause in der Gaststätte Rübezahl geben, wer Lust hat, kann auf den Müggelturm steigen. Exakt dieselbe Tour hat Gabriela Vierich vor einem Jahr angeboten – aber es war der Sonntag der Bundestagswahl, und es regnete. Indes ist die Erkneranerin gar nicht mehr an allzu viel Zulauf interessiert, will die Gruppengröße auf etwa 15 begrenzen. Für den Oktober plant sie noch eine Exkursion nach Schöneiche. Gabriela Vierich setzt sich vorher mit den Zielen ihrer Touren auseinander, erfragt Öffnungszeiten und organisiert auch mal eine Führung, so geschehen in der Hartmannsdorfer Honigkirche.

Weil in den vergangenen drei Jahren die unmittelbare Umgebung von Erkner allmählich ausgeschöpft worden ist, denkt Gabriela Vierich fürs nächste Jahr über Ziele nach, zu denen die Teilnehmer per Bahn oder Auto fahren könnten, wie eine Tour um den Storkower See. Sie selbst hat zuletzt den Groß Schauener See ausgekundschaftet: „eine herrliche Landschaft“.