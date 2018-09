Zu wenig Wasser unterhalb des Wehres

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die anhaltende Trockenheit beschäftigt die mit Wassermanagement befassten Behörden. Im Oberspreewald darf kein Oberflächenwasser mehr entnommen werden. Am Wehr Beeskow wird dafür gesorgt, dass der Schwielochsee als Wasserrückhalt funktioniert. Der Pegel unterhalb von Beeskow bleibt niedrig.

Die Schwimmstege der Marina Beeskow, die an der Landseite mit Scharnieren befestigt sind, haben deutlich Schräglage. Grund ist der zur Zeit relativ niedrige Pegel der Spree unterhalb des Wehres. Zwar hat sich der Pegel seit dem Tiefstpunkt von 173 Zentimetern am Dienstag wieder leicht erholt und zeigt jetzt die Marke 176 Zentimeter. Dennoch ist der Wasserstand im Unterlauf immer noch zu niedrig. Das sorgt unter anderem dafür, dass die kleine handbetriebene Schleuse Beeskow seit mehreren Wochen nicht passierbar ist. Laut dem Beeskower Hafenmeister André Rädel haben größere Boote mit einem Tiefgang von mehr als 120 Zentimetern schon Probleme, bestimmte Stellen im Unterlauf zu passieren. Dennoch ist der Hafenmeister derzeit noch gelassen: „Es war schon viel schlimmer!“ Er vermutet, dass Wasser aus dem Unterlauf der Spree über den Speisekanal bei Neubrück abgezweigt wird, um die Schiffbarkeit des Oder-Spree-Kanals zu gewährleisten.

Im Nachbarkreis Dahme-Spreewald hat die Untere Wasserbehörde dieser Tage eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Wasserentnahme einschränkt. Betroffen sind unter anderem Seen und Fließgewässer im Amt Lieberose/Oberspreewald mit Ausnahme des Schwielochsees. „Zwischen 6 und 21 Uhr ist die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpvorrichtung untersagt“, so heißt es in der Verfügung. Für Oder-Spree ist eine solche Verfügung laut der zuständigen Unteren Wasserbehörde derzeit noch nicht angeordnet worden, teilt Sachgebietsleiter René Carouge mit. Wie das Landesumweltamt ergänzt, kann Brandenburgs größter See mit seinem Speichervolumen von 4,5 Millionen Kubikmetern für die Niedrigwasseraufhöhung der unteren Spree genutzt zu werden. Der Schwielochsee werde über die sächsischen und brandenburgischen Speichersysteme im Einzugsgebiet stetig mit Nachschub versorgt. Vom Unterpegel Leibsch aus strömen derzeit 2,7 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Krumme Spree und weiter in den Schwielochsee. „Das liegt im Bereich des mittleren Niedrigwasserabflusses“, so Thomas Frey vom Landesumweltamt.

Die Feuerwehr Beeskow hat vor wenigen Tage erst ihre Löschwasserbrunnen überprüft. „In allen Brunnen haben wir Grundwasser vorgefunden“, so Stadtbrandmeister Alexander Voigt. Was die offene Entnahmestelle in der Radinkendorfer Spree betrifft, zeigt sich die Feuerwehr pragmatisch: „Bei Niedrigwasser gehen wir tiefer rein, bei Bedarf machen wir ein weiteres Schlauchstück dran.“

Ein Rätsel ist indessen gelöst: Das Oegelner Fließ, bis vor wenigen Tagen bei Beeskow trocken gefallen, ist jetzt wieder voller Wasser. Grund ist eine erfolgreich verlaufenen Krautung zwischen Grunow und Oegeln, teilt der Wasser- und Bodenverband Mittlere Spree auf Anfrage mit.