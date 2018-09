766 Schüler bei Kindervorlesung an der THB

Alexandra Gebhardt

(MOZ) Wie schaffen es Tiere, dass sie nicht vom Himmel fallen und sind Vögel eigentlich die einzigen Tiere, die fliegen? Wie wird der Flugverkehr geregelt und wie lange wird überhaupt schon geflogen? All diese Fragen wurden im Rahmen der diesjährigen Kindervorlesungen, die in der vergangenen Woche an der Technischen Hochschule Brandenburg unter dem Motto „Über den Wolken...“ stattfanden, beantwortet. Insgesamt 766 Teilnehmer aus Brandenburger Schulen und der näheren Umgebung sowie der Friedenauer Gemeinschaftsschule Berlin fanden sich dabei binnen zwei Durchgängen im Audimax ein und staunten zuerst einmal nicht schlecht, in was für einem riesigen ‚Klassenzimmer’ Studenten so lernen, ehe Dr. Daniel Sturm aus dem Fachbereich Technik die Schüler mit auf eine kleine Zeitgeschichte in Sachen fliegen nahm. Denn schon vor 350 Millionen Jahren flog die Urlibelle, die eine Spannweite von 80 cm hatte, durch die Lüfte, später kamen Flugsaurier mit der Größe einer Giraffe dazu. Als er dann noch hinzufügte, dass pro Jahr 8000 Schweine und 2000 Pferde per Lufttransport um die Welt fliegen, war das Erstaunen groß – und das Interesse für die darauffolgenden Mitmachexperimente, die mit Tischtennisbällen, Papier und viel Puste durchgeführt wurden, geweckt, sodass am Ende das Geheimnis des Fliegens mit dem dazugehörigen Naturgesetz im wahrsten Sinne des Wortes gelüftet war. Für alle Kinder ein toller Ausflug ins Studentenleben, bei dem nicht nur Flug-, sondern auch erste Hochschulluft geschnuppert werden konnte.