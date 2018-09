Ausdauer gefragt

Stefan Klug

(MOZ) American Football ist hierzulande längst nicht mehr der Exot wie vor einigen Jahren. Man wird dem klassischen Fußball oder Soccer, wie die Amis sagen, zwar nie den Rang ablaufen können, aber die Fanbase wird größer. Und die kann erneut die spielfreie Zeit den Winter über damit verbringen, virtuelle Siege und vielleicht gar den Superbowl zu erkämpfen. Denn wie seit genau 30 Jahren liefert EA Sports das Update zum Game, heuer gar für PC-Spieler, nach elf Jahren Pause.

Während alle anderen auf dem Markt verfügbaren Sport-Games auch dem Einsteiger kaum Kopfzerbrechen bereiten dürften, trifft auf „Madden NFL 19“ jedoch im übertragenen Sinne plug&play nicht zu. Zum einen haben die Redwooder auf eine deutsche Lokalisierung verzichtet. Das ist authentisch, da es sich ja um ein originäres amerikanisches Spiel handelt. Zudem lohnen wohl die zu erwartenden Absatzzahlen hierzulande den zusätzlichen Aufwand nicht. Wer also nicht mindestens halbwegs gutes Englisch spricht, hat schwere Zeiten vor sich. Und die werden für den Einsteiger noch härter, da es sich im Prinzip um eine Sport-Sim handelt. Zwar besteht auch die Möglichkeit, auf einen Arcade-Modus umzuschalten, da wird allerdings die Spielmechanik nur unwesentlich vereinfacht.

Fans des Handeis indes werden sich freuen, doch recht authentischen virtuellen Sport geboten zu bekommen. Wie von EA Sports gewohnt, ist das volle Lizenzpakt dabei. Spieler, Teams, All-Star-Mannschaften, die Aktualisierung des Kaders, volle Ränge und ordentlich Party im weiten Rund. Dazu bieten die Playbooks weit über 100 Spielzüge, die man, wenn man kann, auch verändern kann. Neue erstellen indes ist nicht möglich. Kurzum, wer die Trainings absolviert und grundlegende Steuerung wie auch Spielprinzip verinnerlicht hat, dem sollten, je nach Schwierigkeitsgrad auch ordentliche Auftritte gelingen. Mitunter schwächelt zwar die KI ein wenig, aber diese Form von Unberechenbarkeit gehört halt mit dazu.

Wie auch bei FIFA hat EA Sports wieder einen Storymodus implementiert, der allerdings weniger unterhaltsam als bei den Soccer-Kollegen ausfällt. Gut gelungen ist dagegen die Franchise-Abteilung, in der man als Spieler, Trainer oder Eigentümer verschiedene Aufgaben zu bewältigen hat. Mehrspieler-Freunde werden an Maddens Ultimate Team nicht vorbeikommen. Die Modi sind hier so vielfältig, dass Freunde miteinander ordentlich viel Zeit verbringen können.

Grafisch hat die 19er Ausgabe noch einmal zugelegt. Sowohl die Intros wie auch die In-Game-Grafik selbst bewegen sich auf einem TV-nahen Niveau. Mitunter schleichen sich zwar kleine Bugs ein, aber im Prinzip passen die Ansichten qualitativ zum Inhalt. Das gilt ebenso für die Tonausgabe, die den entsprechend satten Sound zum Spektakel liefert.

Insgesamt eine runde Sache, das virtuelle Spiel mit dem Ei. Aber wie gesagt, Ausdauer ist gefragt. Denn wirklich Spaß macht „Madden NFL 19“ erst, wenn der Gamer die taktischen Tiefen des Geschehens auch erkannt hat und umsetzen kann. Mit der fortschreitenden Beherrschung des Pads kommen die Erfolge und mit diesen die Gier nach mehr. Dann ist man angekommen in der Welt des American Football.

Madden NFL 19; EA Sports für PS4, XBoxOne, PC