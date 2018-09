Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In einem Garagenkomplex am Kupferhammerweg in Eberswalde (Barnim) hat am Freitag eine mit Gerümpel vollgestellte und ansonsten leer stehende Garage lichterloh gebrannt.

Die Feuerwehr ist gegen 10.15 Uhr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Eberswalde hatten die Flammen schnell gelöscht. Da eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen ist, ermittelt die Kripo wegen des Verdachts auf Brandstiftung.