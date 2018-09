Wer die Wahl hat,….

Im Foyer und in der großen Halle in Falkensee stellen Schulen, Firmen und öffentliche Dienst ihr Angebot vor. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Falkensee (Freie Autorin) Großen Andrang gab es am Donnerstag in der Stadthalle Falkensee. Die Praktikums- und Ausbildungsmesse zog junge Menschen aus Brandenburg und erstmal auch aus Berlin-Spandau an. 1.300 Anmeldungen waren im Vorfeld eingegangen, gekommen waren dann, so Babett Ullrich, Fachbereichsleiterin Wirtschafsförderung in Falkensee und Organisatorin der Messe, doch einige Besucher mehr. 79 Aussteller informierten im Foyer und der großen Halle über ihre Angebote zu Ferienjobs, Praktika, Ausbildung und Bildungsangebote auf weiterführenden Schulen.

Das Land Brandenburg warb um die Aufmerksamkeit der jugendlichen Berufsanfänger, ganz allgemein, leben und arbeiten im Land, aber auch mit den Möglichkeiten zur Ausbildung in einer Behörde. Landkreis und Stadtverwaltung standen dem nicht nach, offerierten ihre Angebote zum Beginn einer Karriere, an eigenen Ständen. Die Polizei zeigte berufliche Möglichkeiten auf, der Zoll war dabei, bei der Berliner Feuerwehr konnte man schon mal die Ausrüstung zur Probe tragen. Und die ist reichlich schwer, sagt Nico Linke (21) aus Damsdorf bei Werder. Linke ist eigentlich als Aussteller dabei, er nutzt die Pause für einen Rundgang, will sehen, welche Wege die Berufswelt noch zu bieten hat. Die Feuerwehr wird es für ihn aber nicht werden. „Unter der Ausrüstung ist es schon hier in der Halle wahnsinnig heiß“, sagt er. Neben ihm steht Meghann Krüger (22), Auszubildende zur Brandmeister-Anwärterin. Versteht sie, sagt sie und fügt hinzu, dass sie dennoch nicht würde tauschen wollen.

Im Bereich Einzelhandel stellten sich unterschiedliche Unternehmen vor. Auch im Gesundheits-Sektor wartete ein breites Angebot auf die Berufseinsteiger. Krankenkassen, eine Falkenseer Zahnarztpraxis, die Havelland-Kliniken. Hier wird offensiv für die Integrative Pflegeausbildung geworben. Eine Auszubildende wirbt hier für den Beruf der Altenpflegerin. „Der wird häufig unterschätzt“, sagt sie. Nachgefragt wurde hier vermehrt die Ausbildung zur Hebamme, ebenfalls ein unterbesetztes Berufsfeld. Die Europäische Sportakademie Land Brandenburg bietet unter anderen eine Ausbildung für Erzieher/innen mit Sportprofil an. „Mit so einer Ausbildung hat man auch sehr gute Chancen im Tourismusgewerbe, in Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen“, erklärt Rüdiger Kreische, der hier am Stand steht. Das Angebot habe sehr große Resonanzen gehabt, sagt er weiter. Logistikunternehmen aus der Region wie Mosolf sind dabei, Panther aus Wustermark bietet neben Informationen auch sportliche Pause beim Tischtennis an. Havelbus ist vor Ort, neben den großen Firmen auch immer wieder kleine Unternehmen aus der Region. Angebote im Gartenbau, der Landwirtschaft und im Forstwesen sind anzusehen. Große, bekannte Unternehmen, zum Beispiel die Sparkasse oder der ADAC werben um die jungen Berufsanfänger.

Dem Handwerk fehlen die Leute. Großer Auftritt der handwerklichen Berufe bei der Messe, von Bäcker bis Friseur zum Maler und noch vieles mehr, das lockte dann auch das Publikum. „Es lief heute etwas schwerfällig an“, sagt Claudia Seeligmann, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft. Doch bereits am Mittag gab es schon einige Interessierte für Praktika und Ausbildung. 30 Prozent der Ausbildungsanfänger bleiben ohne Abschluss, steigen vorzeitig wieder aus. Für Seeligmann liegt damit der Schwerpunkt nicht nur in der Ausbildung, sondern auch im Praktikum. „Eine gute Gelegenheit die Bedingungen des Berufes besser kennenzulernen.“ Herauszufinden, decken sich die Vorstellungen von der Ausbildung und dem Beruf, mit denen der Arbeitgeber. Denn die hohe Zahl deren, die am Ende keine Prüfung ablegen, sind für die Betriebe eine zusätzliche Belastung. „Gerade im ersten Ausbildungsjahr kostet der Auszubildende den Betrieben viel Geld und Energie.“ Besonders nachgefragt war der Beruf des Tischlers, an dessen Stand sichtbar wird, wie vielfältig und kreativ gerade auch im Handwerk gearbeitet werden kann.

Auch über die vielfältigen Möglichkeiten der weiterführenden schulischen Bildung, von der Berufsfachschule bis Oberstufenzentrum zum Dualen Studium konnten sich die Berufseinsteiger informieren. Und wer Lernen, Spiel und Zukunft in Einklang bringen möchte, der war bei den Spielentwicklern im Foyer gut aufgehoben.