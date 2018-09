Wernitz und der Verkehrslärm

Silvia Passow

Wernitz (freie Autorin) Und es ward Ruhe! Zumindest für ein paar Minuten, dann rollte der Verkehr wieder durch das kleine Wernitz, dicht an dicht, Lkw, Pkw, Sattelschlepper. Da wo die Kreuzung in die Kurve übergeht wird es richtig eng, berühren sich die Brummis fast, das sprichwörtliche Blättchen Papier passt noch zwischen die Außenspiegel, mehr geht da nicht. Untragbar, sagen die Wernitzer, derselben Meinung ist auch der parteilose Bürgermeister Holger Schreiber.

Eine Umgehungsstraße soll für Abhilfe sorgen. Das sehen nicht alle Einwohner des Ortes so. Statt weniger Verkehr befürchten sie eine Verlagerung, zu ihren Lasten. Vergangenen Dienstag demonstrierten die Einwohner, allerdings mit unterschiedlichen Forderungen, in Wernitz. Dafür wurde die Kreuzung, mitsamt der zuführenden Straßen, gesperrt, zwischenzeitlich wieder geöffnet, um den aufgestauten Verkehr die Durchfahrt zu ermöglichen.

„Ich habe Angst,“ sagt Gudrun Knuth. Sie lebt in einem der Häuser direkt an der Kreuzung. Zweimal waren Autos in ihren Zaun gefahren, ein weiteres fing das Gartentor auf. Im Winter, wenn Schnee liegt, sprechen die Spuren eine deutliche Sprache, dann wird sichtbar, wie viele Autos in der Nacht die Kurve nicht ganz bekommen haben. „Irgendwann landet mal einer im Haus“, fürchtet sie. Nicht nur der Lärm lässt sie nicht schlafen, es ist auch diese Angst. Ein Nachbar pflichtet ihr bei und weist auf das Haus auf der anderen Straßenseite. „Da stand der Sattelschlepper bereits im Vorgarten.“ Der Mann wohnt selbst in der Nähe der Kreuzung, zeigt sein Haus, ein Riss hat sich vom Erdgeschoss bis ins Obergeschoss ausgebreitet. Der Schaden, sagt er, geht auf den Schwerlastverkehr im Ort zurück.

Die beiden Anwohner der Kreuzung gehören zur Interessengemeinschaft Wernitz. Sie fordern ein Ende des Durchgangsverkehrs vor ihrer Haustür, haben sich 2001 gegründet. „Und bereits viel erreicht“, sagt Beatrix Schulz, auch Mitglied der Interessengemeinschaft, die sich dringend eine Ortsumgehung für ihr Wernitz wünschen. „Wir haben für den Zebrastreifen und die Tempobeschränkung gesorgt. Wir haben viel gekämpft und nun kommen jene, die sich vorher für nichts interessiert haben und sind dagegen.“

Jene, das sind die Mitglieder der Bürgerinitiative Lebenswertes Wernitz. Während die Mitglieder der Interessengemeinschaft eine Umgehungstraße für Wernitz fordern und diese auch in Aussicht steht, sind sie dagegen, denn: Der Verkehr würde sich damit vor ihre Haustür verlagern, so die Befürchtung. Sie wohnen mehrheitlich nicht, wie die Mitglieder der Interessengemeinschaft, direkt im Ortskern, sondern im Neubaugebiet. Dieses würde dann, so ihre Befürchtung den Verkehrslärm erben. Dass die Situation an der Kreuzung nicht tragbar ist, sehen sie auch so, versichert Sprecher Andreas Wilczek. Er und seine Mitstreiter fordern deshalb, keine Ortsumgehung. Stattdessen, so ihr Anliegen, möge der Verkehr dort fließen, wo er herkommt, namentlich aus Ketzin. Denn von dort, aus dem angesiedelten Gewerbegebiet, nehmen viele der Schwertransporte ihre Fahrt auf. Entlastung für Wernitz muss sein, nur keine Umgehungsstraße auf Wustermarker Land, fordern sie. „Das Problem soll dahin, wo es herkommt“, sagt Wilczek.

Bürgermeister Holger Schreiber möchte keine Spaltung im Dorf und doch ist sie bereits da. Für die Menschen, die an der Kreuzung leben, ist die Aussicht auf eine Entlastung wie der Strohhalm der Hoffnung, an den sie sich klammern. Der Strohhalm hat nun einen Knick. Während etwa 40 Demonstranten der Bürgerinitiative an diesem Tag, den Verkehr in Wernitz kurzfristig zum Erliegen bringen, stehen an der Kreuzung etwa 20 Vertreter der Interessengemeinschaft mit ihren auf Schildern geschriebenen Botschaften. Für eine Idee können sich dann doch beide Parteien erwärmen, ein Nachtfahrverbot für Lkw. Die Chancen dafür stehen nicht sonderlich gut, sagen die Vertreter beider Parteien, versuchen will man es dennoch. Ein gemeinsamer Strohhalm, fürs Erste.