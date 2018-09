Bockwindmühle hat neue Flügel

Simone weber

Bamme Wer von Rathenow aus Bamme erreicht, erblickt helles Lärchenholz im noch satten Grün des Mühlenbergs. Dafür sorgen der Kasten und das Flügelkreuz der Bockwindmühle. in ihr dürfte alsbald wieder Korn gemahlen werden, wie in alten Zeiten. Laut Ortsvorsteher Burkhard Kübler kam die Mühle letztmals 1931 zum Einsatz. „damals schon mit Elektromotor. Noch in den 1950er Jahren trug die Mühle einen Flügelstumpf“, berichtet er. Im Zuge einer Sanierung durch Arbeiter des Premnitzer Chemiefaserwerks (1982 bis 1984) habe sie wieder ein Flügelkreuz erhalten – aber ohne technische Funktion, nur zu Dekozwecken. Als am 18. Januar 2007 der Orkan „Kyrill“ über Deutschland fegte, wurde ein Flügel abgerissen, ein zweiter beschädigt, „so dass wir aus Sicherheitsgründen die drei Flügel auch absägen mussten“, so Kübler weiter.

Die Anfang Juni 2017 begonnene Grundsanierung der 1334 erstmals urkundlich erwähnten Bockwindmühle im Ort ist äußerlich nun abgeschlossen. Die Frontseite des Mühlenkastens wurde mit Holzschindeln verkleidet. Wo es ging, haben Bauleiter und Architekt alte Bestandteile erhalten. So konnten Elemente des historischen und namengebenden Bocks, auf dem die Mühle ruht, erhalten werden. Im Rahmen der Arbeiten wurde die Statik wieder hergestellt, auch die alte Welle mit dem Kammrad wieder eingesetzt, allerdings mit neuen Kammzähnen. Der im Jahr 1701 erneuerte Mehlbalken, auf dem sich der Zimmermann Jacob Leuwe verewigte, wurde ebenfalls ausgetauscht. Der 4,50 Meter lange Balken wurde aus einer 280 Jahre alten Eiche aus dem Rathenower Stadtwald gesägt. Jetzt stehen für Zimmerer Ulrich Blümner aus Bismark (Altmark) und seine Mitarbeiter die Innenarbeiten an. Noch in diesem Herbst wollen die Mitglieder des Fördervereins nach Jahrzehnten wieder Mehl mahlen - testweise!

Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals, am 9. September, beteiligte sich der Förderverein wegen der noch nicht abgeschlossenen Sanierung erstmals nach vielen Jahren nicht. Doch am 26. Deutschen Mühlentag, Pfingstmontag 2019, soll die erfolgte Sanierung mit einem großen Fest gefeiert werden. Dann wird es wohl auch frisches Mehl geben. Mehr Infos zum Verein und seinen Zielen auf www.bockwindmuehle-bamme.de.