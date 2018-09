MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag in der Geschwister-Scholl-Straße in Fürstenwalde gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand dort ein siebenjähriges Mädchen am Straßenrand. Als ein Ford vorbeifuhr, wurde es vom Außenspiegel gestreift. Das Kind stürzte daraufhin und verletzte sich.

Der Fahrer des Fahrzeuges flüchtete zunächst. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den 68-jährigen Fahrer kurz darauf ermitteln. Er muss sich nun wegen der Verkehrsunfallflucht verantworten.