Motorboot-Rennsport nach 30 Jahren Pause zurück auf dem Scharmützelsee

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Am Freitagvormittag war es soweit: Erstmals seit 30 Jahren sind auf dem Scharmützelsee in Bad Saarow wieder Rennboote zu Gange.

Der Norweger Frode Sundsdal drehte in seinem bis zu 200 km/h schnellen Formel-2-Renner die ersten Trainingsrunden auf dem etwa 1500 Meter langen Dreieckskurs und sorgte damit für historische Momente im Motorboot-Rennsport.

Neben den Powerbooten der Formel 2 werden auch die Klassen O-350, in der es um die Internationale Deutsche Meisterschaft geht, sowie OSY-400 zu sehen sein.

Wenn das Wetter es zulässt – der Wind sorgte schon am Vormittag für Wellen – sollten am Abend jeweils die ersten von insgesamt vier Wertungsläufen je Klasse gefahren werden. Am Sonnabend soll es dann ab 10 Uhr weitergehen.

Das Fahrerlager mit Start und Ziel befindet sich auf der Schwanenwiese direkt am Scharmützelsee.