Wegen drohender Sturmböen: Landwirtschaftliche Wege gesperrt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Über die Sperrung von landwirtschaftlichen Wegen hat am Freitag der Bau- und Ordnungsamtsleiter des Amtes Barnim-Oderbruch kurzfristig informiert.

„Zum Wochenende sind stürmische Windböen angesagt“, so Helge Suhr über die Hintergründe. Wegen Windbruchgefahr durch als gefährlich eingestufte Bäume müssen folgende Wege bis einschließlich Montag, 10 Uhr, voll gesperrt werden: in Kunersdorf der Abzweig Waldweg bis Reichenow-Möglin, Ortseingang Möglin; vom Ortsausgang Reichenow bis Prötzel, Ortseingang Prädikow und in Harnekop der Weg von der Siedlerstraße bis zur Einmündung Frankenfelder Weg. „Die als gefährlich eingestuften Bäume sind bereits zur Fällung beauftragt, die Unternehmen konnten es kapazitätsbedingt noch nicht durchführen. Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer sind die Wege zu sperren“, so Suhr.