dpa

Senftenberg (dpa) Nach dem Böschungsrutsch an einer Insel im Senftenberger See ist das Gewässer für die Schifffahrt komplett gesperrt werden.

Hintergrund sei die Gefahrenlage durch das außergewöhnliche Niedrigwasser, wie das Bergbauamt am Freitag mitteilte. Zuvor war bereits ein Teil des Sees gesperrt worden. In der vergangenen Woche waren Teile einer ungesicherten Insel ins Wasser abgerutscht. Der See ist aus einem ehemaligen Tagebau entstanden, die Insel ist eine aufgeschüttete Kippe.