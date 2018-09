Schließzeiten für Veltener Kitas entfallen

Stefan Zwahr

Velten (OGA) Velten. Die Schließzeiten werden abgeschafft, das beitragsfreie letzte Jahr eingeführt: In Velten wurde eine neue Kitasatzung auf den Weg gebracht. Die Stadtverordneten votierten am Donnerstagabend bei drei Enthaltungen für die Vorlage der Verwaltung. Die Satzung soll nach Prüfung durch den Landkreis am 1. Januar 2019 in Kraft treten.

Bei der Erarbeitung der Satzung sei das Augenmerk auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelegt worden, bemerkte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Daher standen die Betreuungs- und Schließzeiten, die Ferienbetreuung und die Sozialverträglichkeit für Familien mit mehreren Kindern auf dem Prüfstand.

In die Richtlinie wurde die von der Landesregierung beschlossene Beitragsfreiheit im Vorschuljahr aufgenommen. Zudem wurde die Staffelung der Betreuungszeit neu geregelt. Eltern können diese nun per Woche und nicht mehr nur per Tag aufteilen. Damit soll mehr Flexibilität ermöglicht werden. „Der Tagesablauf in der Kita bleibt weiter ein wichtiges Kriterium im zeitlichen Betreuungsrahmen der jeweiligen Kita“; heißt es in der Beschlussbegründung.

Andreas Noack (SPD) brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass alle Eltern, die über ein Jahreseinkommen von weniger als 50 000 Euro verfügen, künftig deutlich entlastet werden. Grund: Familien mit mehreren Kindern werden stärker berücksichtigt. Künftig wirkt sich jedes unterhaltsberechtigte Kind – auch, wenn es außerhalb des Familienhaushaltes lebt, jedoch nicht wirtschaftlich selbstständig ist – beitragsmindernd auf alle in einer Kita oder in der Tagespflege betreuten Kinder aus.

Um die Gebühren ging es auch bei einem anderen Punkt: In den errechneten Kitaplatzkosten ist jetzt auch die Vollversorgung mit Frühstück, Vesper und Getränken berücksichtigt. Sie sind Teil der Betriebskosten. Weil sich daraus eine Erhöhung der Platzkosten ergibt, folgten die Stadtverordneten dem Vorschlag der Verwaltung, die berechneten Kosten nicht voll auf die Eltern umzulegen. Auch künftig bezuschusst die Stadt daher jeden Kitaplatz (bei Anhebung des Mindesteinkommens auf 18 000 Euro) mit zehn Prozent. Durch die Absenkung auf 90 Prozent entstehen voraussichtlich Mindereinnahmen von 71 368 Euro, rechnete die Bürgermeisterin vor. Marcel Siegert (Pro Velten), die prozentuale Absenkung des Höchstbetrages auf 80 Prozent festzuschreiben, fand keine Mehrheit.

Nach intensiver Diskussion beschlossen die Stadtverordneten die Abschaffung der Kita-Schließzeiten in allen kommunalen Einrichtungen – wie es der Sozialausschuss empfohlen hatte. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist künftig eine Betreuung möglich. Dafür entfällt der beitragsfreie Monat. Für Hortkinder soll es nun ein Ferienprogramm geben. Die Kosten trägt die Stadt. Für die Betreuung während der schulfreien Zeit zahlen Eltern einen moderaten Ferientarif. Der macht die regelmäßigen Anträge auf Erhöhung der Betreuungszeit entbehrlich.