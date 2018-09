Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt In der Nacht zum Freitag haben noch Unbekannte in der Straße Oderberge einen Transporter VW gestohlen. „Sie hinterlassen dem Besitzer einen Schaden von ungefähr 4000 Euro“, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Die Polizeibeamten haben die Fahndung nach dem Auto eingeleitet – bisher erfolglos. Momentan werden bevorzugt Fahrzeuge der Marke VW gestohlen.