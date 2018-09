Dauerproblem Fehlalarm

Stefan Lötsch

Die Feuerwehr Eisenhüttenstadt musste in diesem Jahr schon zu mehr als 100 Einsätzen in die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt ausrücken. In fast allen Fällen handelte es sich um Fehlalarme, oft genug mutwillig ausgelöst.

Es wirkte fast wie bestellt, aber am Eisenhüttenstädter Standort Poststraße der zentralen Ausländer Behörde (ZABH) ist es fast Alltag: Als in dieser Woche Innenminister Karl-Heinz Schröter die Landeserstaufnahmeeinrichtung besuchte, ging plötzlich im sogenannten Männerhaus der Feueralarm los. Relativ routiniert wurde das Gebäude geräumt, wenige Minuten später kam die Eisenhüttenstädter Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und rückte wenig später unverrichteter Dinge wieder ab – wie schon über hundert Mal in diesem Jahr. Es war einer von inzwischen mehr als 100 Fehlalarmen in diesem Jahr.

Die Demonstration passte ganz gut. Denn ein Thema bei dem Besuch des Ministers war zuvor die hohe Zahl der Fehlalarme und die Belastung der Eisenhüttenstädter Feuerwehr. „Wir sehen das schon als Problem“, sagte Olaf Jansen, derzeit Leiter der Einrichtung. Wobei das Problem nicht neu ist, sondern schon seit mehreren Jahren akut. In 55 Fällen wurden die Handmelder mutwillig ausgelöst. Das passiert unter anderem aus Langeweile oder um andere Bewohner zu ärgern, die beim Alarm ihre Zimmer räumen und sich auf dem Hof sammeln müssen. Olaf Jansen drückt es auch so aus: „Hier finden es die Kinder toll, wenn die Feuerwehr mit drei Autos kommt.“

Wobei die Alarmierung in Eisenhüttenstadt und an den Außenstandorten in Wünsdorf und Doberlug-Kirchhain unterschiedlich verläuft. In Eisenhüttenstadt sind die Brandmeldeanlagen direkt bei der Leitstelle aufgeschalten, weshalb die auch direkt die Feuerwehr alarmiert. An den beiden anderen Standorten läuft der Alarm bei den Objektschützern auf, die erst einmal gucken, ob wirklich etwas brennt. Wenn ja, würden die Wachschützer die Feuerwehr alarmieren. „In Wünsdorf macht das jemand vielleicht zwei Mal, dass er Alarm auslöst und merkt dann, dass keine Feuerwehr kommt. Das gibt sich dann“, erklärte Olaf Jansen.

Durch das relativ hohe Transferaufkommen, das in Eisenhüttenstadt herrscht, seien erzieherische Maßnahmen auch nicht so erfolgreich, gibt Stefan Bley, Objektleiter des DRK in der Poststraße zu. „Die Abstumpfung ist gering.“ Auch kommt es immer wieder vor, dass auf Zimmern gekocht wird. In 20 Fällen hat das in diesem Jahr schon dazu geführt, dass Rauchmelder angeschlagen sind.

Doch es ist nicht einfach möglich, dass in Eisenhüttenstadt die Praxis übernommen wird, wie sie in den Außenstellen üblich ist. Für die Anlage und die Gebäude wurde eine Brandschutzkonzeption erstellt, die eben die direkte Alarmierung der Einsatzkräfte vorsieht. Auch macht die Eisenhüttenstädter Feuerwehr immer darauf aufmerksam, dass wenige Minuten für die Ausbreitung eines Brandes und damit für die Gefährdung von Menschenleben entscheidend sein können.

Olaf Jansen geht davon aus, dass unterm Strich wohl 150 Fehlalarme in diesem Jahr zu verzeichnen sein werden. 2016 waren es sogar mal über 200. Immerhin: Die Einsätze stellt die Feuerwehr dem Land in Rechnung, die das dann auch anstandslos zahlt. Die Belastung der Einsatzkräfte ist da aber nicht eingerechnet.