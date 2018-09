Stresstest an der Umleitungsroute

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Fehrbelliner Straße ist seit Montag und noch bis zum 26. Oktober wegen einer Deckensanie­rung gesperrt. Trotz mehrerer Ankündigungen war das für viele Autofahrer, die nun längere Wege haben, eine böse Überraschung.

„Jetzt merkt man erst, wie wichtig diese Straße ist“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag. Seit der Sperrung staut sich der Verkehr zu den Stoßzeiten auf der Heinrich-Rau-Straße oder rollt durch das Wohngebiet Sonnen­ufer und die Regattastraße in Richtung Zentrum. Die Evangelische Schule hat ihre Konsequenzen aus dem erhöhten Verkehrsaufkommen vor ihrer Tür bereits gezogen. Sie bittet Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, nicht direkt vor dem Tor, sondern im Bereich der Karl-Liebknecht-Straße zu halten, um die Situation auf der Regattastraße nicht zu verschärfen. Da die Umleitung größtenteils durch Wohngebiete führt, in denen Tempo 30 gilt, hat die Polizei auf das Einhalten des Tempolimits ein Auge. Dass sich daran nicht gehalten wird, haben vor Wochen bereits die Anwohner der Bergstraße beklagt, durch die auch der Umleitungsverkehr der Friedrich-Engels-Straße fließt.

Zum Leidwesen der Anwohner der Kommunikation – zwischen Schiffer- und Karl-Marx-Straße – gibt es dort nun auch ein höheres Verkehrsaufkommen. Das Problem: Die alte Kopfsteinpflasterstraße an der Stadtmauer ist nicht ausgebaut und entsprechend hoch nun der Geräuschpegel. Wie ein Anwohner sagte, kämpfe er seit Langem darum, dass der Weg für den Durchgangsverkehr gesperrt oder dort das Tempo reduziert wird. Bisher sei er von der Stadtverwaltung vertröstet worden. Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach ist das Abkürzen dort auch nicht verboten. „Es stehen keine Schilder. Wir könnten höchstens die Geschwindigkeit kontrollieren.“