Treff 92 erhält einen Fünf-Jahres Vertrag

Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Die Zukunft der Festwiese und der Badestelle am Röblinsee ist gesichert. Vorerst für fünf weitere Jahre soll der Jugendclub Treff 92 die ganzjährige Bewirtschaftung dort übernehmen. Dies empfiehlt der Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung.

Hatte die Verwaltung in ihrer Beschlussempfehlung für den Sozialausschuss am vergangenen Donnerstag noch vier Jahre Laufzeit vorgesehen, so wurde auf Antrag von Andreas Intress (Linke) die Dauer der Bewirtschaftung einstimmig um ein auf fünf Jahre verlängert.

Vor der Abstimmung gaben die beiden Jugendclub-Leiter Ina Kuhlmann und Mike Gutschmidt einen Einblick in die bislang geleistete Arbeit. Festwiese und Strandbad würden gut angenommen, berichtet Ina Kuhlmann, besonders jetzt im Sommer 2018. „Die Wiese war immer voll, es sind sogar Kinder ohne Eltern gekommen“, sagte sie; dies belege doch, wie gut alles akzeptiert sei. Dazu trügen auch die neuen Sitzmöbel und das Trampolin bei. Die Kooperation mit Bademeister Stefan Rusch sei sehr gut gewesen, ebenso mit der Stadtverwaltung, man habe „auf dem kleinen Dienstweg“ vieles regeln können. Zu einem Renner habe sich auch das Schwimmlager entwickelt. „Hier tanken sehr viele Jungen und Mädchen Selbstvertrauen“, schildert die Leiterin.

Neben den positiven Dingen hatte Ina Kuhlmann dann auch Wünsche: So seien die Toiletten sowie die sanitären Anlagen in einem schlimmen Zustand, das Vereinsgebäude müsste renoviert werden, es fehle eine Umkleide, ein Unterstellplatz für die Möbel und Geräte sowie eine Anlegestelle für Paddler.

Stressig sei es vor drei Jahren im Sommer gewesen, als der Treff 92 kurzfristig den Imbiss übernommen habe. „Da sind wir wegen des Andrangs kaum noch zu unserer eigentlichen Arbeit gekommen“, blickt die Ina Kuhlmann zurück.

Folgt man ihren Angaben, so kann der Treff 92 finanziell keine große Sprünge machen, er wird komplett durch Zuschüsse aus unterschiedlichen Töpfen der Stadt und des Kreises unterhalten; hinzu kämen einige Beträge von Sponsoren.

Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel ergänzte, dass es an der Festwiese drei Bauabschnitte gebe: zum einen den Wasserspielplatz mit dem zu sanierenden Spielschiff, dann die Multisportanlage und schließlich das Gebäude vom Treff 92; dort gebe es „einen erheblichen Nachholbedarf“. Eine Anlegestelle für Paddler. da war sich der Ausschuss einig, sei jedoch nicht in Sicht. Die Neuregelung zur Bewirtschaftung der Festwiese war laut Verwaltung notwendig geworden, da die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gegeben war und die „Qualität des Badestrandes“ zu wünschen übrig ließ. Erst als vor zwei Jahren der Treff 92 dort die Bewirtschaftung übernommen habe, sei es besser geworden. Die nun vom Sozialausschuss einstimmig empfohlene Regelung sieht vor, dass der Verein Treff 92 der Verwaltung zum Jahresende eine Abschlussrechnung vorlegen wird. Weiter wird der Treff 92 an der Umsetzung des Konzeptes zur Aufwertung von Festwiese und Badestrand beteiligt.

Nach dem Bericht von Ina Kuhlmann meldete sich ein älterer Zuhörer, der dem Verein Treff 92 spontan einen 26-PS starken Außenbordmotor als Geschenk anbot.