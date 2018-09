Bergsdorfer Knüppeldamm für Lastwagen bald tabu

Martin Risken

Bergsdorf (MOZ) Um den Knüppeldamm zwischen Bergsdorf und Falkenthal rankt sich so manche Anekdote. Sogar Minister sind hier schon dank ihres Navigationssystems entlang kutschiert, obwohl die Straße alles anderes als einladend ist. Aber auch ortsunkundige Besucher des Mühlenhaupt-Museums machten unliebsame Bekanntschaft mit dem idyllischen, aber aufgrund des Pflasters und einiger Löcher schwer zu befahrenen Weg. Nun will auch die Stadt Zehdenick dafür sorgen, dass der Weg nicht noch schlechter wird, als er ohnehin schon ist. Mittels einer sogenannten Teileinziehung soll erreicht werden, dass Fahrzeuge über 7,5 Tonnen die Nutzung des Weges untersagt wird. Das Befahren ist für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge allerdings weiter erlaubt. Kurios ist, dass die Gemeinde Löwenberger Land eine gleichlautende Teileinziehung schon im vergangenen Jahr beschlossen hatte, die Einschränkung aus Richtung Falkenthal damit schon gelten dürfte.

Inhalt der Löwenberger Teileinziehung ist „das Untersagen des Befahrens von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie zum Schutz des Straßenkörpers“. Das verschweigt die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage keineswegs. Genau dieser Intention folgt nun auch die Havelstadt, denn bislang fehlt ein entsprechendes Hinweisschild auf der Bergsdorfer Seite des Knüppeldamms. 730 Meter des rund vier Kilometer langen Weges liegen in der Gemarkung Bergsdorf. Bevor die Einschränkung vollzogen wird, bedarf es noch eines Beschlusses der Stadtverordneten. Bau- und Hauptausschuss hatten dem Ansinnen der Verwaltung bereits zugestimmt. Außerdem muss die Tonnagenbegrenzung drei Monate vorher in den Gemeinden, die die Straße berührt, öffentlich bekannt gemacht werden, um Gelegenheit für Einwendungen zu geben, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.

Ob damit auch ein möglicher Ausbau des Weges endgültig vom Tisch ist, ließ die Verwaltung offen. Vor Jahren gab es zumindest von Löwenberger Seite aus Bestrebungen, die direkte Ortsverbindung zwischen Falkenthal und Bergsdorf im Rahmen des ländlichen Wegebaus zu erneuern. Der Initiative der Löwenberger Gemeindeverwaltung wurde aber von Seiten der Stadt Zehdenick brüsk eine Absage erteilt. Damit hatte sich das Thema für Jahre erledigt und wurde offenbar nie wieder aufgegriffen. Der Falkenthaler Weg ist immerhin die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Orten.(ris)