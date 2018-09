Im Drachenboot erfolgreich

Matthias Haack

Neuruppin Ob in China, Ungarn oder einfach um die Ecke in Brandenburg/Havel – die Wassersportler des Kanuvereins Neuruppin zählen zu den Permanant-Startern bei nationalen und auch internationalen Wettkämpfen im Drachenboot. Sie fuhren in dieser Saison eine reichhaltige Medaillensammlung ein.

Bodo Kostezka ist einer, der kurzzeitig Weltmeister war. Dann jedoch griff das Kampfgericht ein. Kostezka paddelt im Ü60-Boot der Silverbacks. Auf der Zwei-Kilometer-Strecke der Club-WM im ungarischen Szeged ist sein Magdeburger Boot als Viertes gestartet und verkürzte den Abstand zu den zuerst ins Rennen Geschickten, so dass der Sieg sicher schien. Nur klapperte es zwischen nachfolgenden Booten. Eines davon, das kanadische, bekam wegen Behinderung eine Zeitgutschrift. Zehn Sekunden, die reichten aus, um Silverbacks auf Silber zu schieben.

Dennoch: Zwei Medaillen bei der WM sind aller Ehren wert, wenngleich die WM im Jahr davor die „schönste für mich war“. Im Mutterland dieses Sports traf sich die Elite und erlebte dort eine „sensationelle Rundumbetreuung sowie extreme Aufmerksamkeit“. Kein Vergleich zu Szeged, findet der Neuruppiner, der schon an fünf WM teilnahm.

Mit Carla Haase hatte der Kanuverein auch eine Frau in Ungarn im Juli am Start. Mit 6132 Teilnehmern aus 30 Ländern stellte Ungarn die größte Drachenboot-Weltmeisterschaft auf die Beine. „Irrsinnig gefreut“ hat sie sich über zwei Goldmedaillen und damit das Eindringen in die Phalanx der schier übermächtigen Kanadier. Carla Haase saß sowohl im Ü50- als auch Ü40-Boot einer Gemeinschaft aus Heilbronn – die Neckardrachen.

Selbst in der Spitzenklasse hatten die Neuruppiner einen am Start: Marvin Kennke. Obwohl der 30-Jährige erst voriges Jahr ernsthaft mit dem Drachenbootsport begann, arbeitete er sich dank Trainingsfleiß ins Nationalteam vor. Um die einhundert Bewerber sind es, die das Nationaltrikot tragen wollen. Einer von fünf wird vom Deutschen Drachenbootverband nominiert, nachdem eine Reihe von Tests durchlaufen sind. In der vorwiegend aus Magdeburgern bestehenden Gruppe wurden es in Ungarn die Plätze acht und elf fürs deutsche Team. Im 2000er-Rennen hätte es vermutlich zu mehr gereicht, nur wurde es annulliert. Auf zwei Kenterungen reagierten die Rettungsboote hektisch und behinderten unbeteiligte „Drachen“.

Zweiter Höhepunkt des Neuruppiner Trios war zuletzt die EM: Bodo Kostezka trat in fünf Disziplinen an, gewann fünfmal. „Bei den 200-open waren es ganz starke Gegner.“ Auch 2000-Mixed und 2000-Kurzboot erwähnt er als schöne Rennen. Zwei andere Läufe wurden wegen zu geringer Teilnehmerzahl als Bestenermittlung abgestuft.

In ewiger Erinnerung werden die kontinentalen Titelkämpfe für Carla Haase bleiben. Sie rückte im Frauenboot überraschend zur Schlagfrau auf, weil in den Trainingseinheiten partout keine Harmonie zu spüren war. „Nervös war ich doll“, gestand sie. Ihr Team hatte eine besondere Motivation ausgesprochen, „sie haben mir zum Geburtstag die Goldmedaille versprochen“. „Das schon sehr emotional später auf dem Podest.“ Gold am 58. Geburtstag als Lohn für „sehr, sehr viel rackern im Kraftraum. Mein Dank geht an Marvin, der viel bewegt für uns alle.“

Jener neue starke Mann beim Kanuverein Neuruppin, der auch zum vierköpfigen, gleichberechtigten Vorstand gehört, erwies sich bei der Heim-EM als Medaillenhamster. Den kompletten Satz plus eine zweite Silberne erpaddelte er. Zu mehr als Bronze auf den zwei Kilometern hätte es womöglich geführt, wenn nicht der immens wichtige Steuermann die Wende vergeigt hätte.