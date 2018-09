Wo Kindern Mut gemacht wird

Matthias Henke

Schulzendorf (MOZ) Am 1. Oktober werden es zwei Jahre sein, die es die Arche-Kinder-Ranch in Schulzendorf gibt. Der Wahlkreisabgeordnete Uwe Feiler (CDU) besuchte am Freitag die Einrichtung und sprach mit Gründer Bernd Siggelkow.

„Das ist wohl die schnellste Arche, die jemals entstanden ist, in vier Monaten haben wird das damals geschafft“, sagt Siggelkow rückblickend. Und er muss es wissen. Das Kinderprojekt „Die Arche“, das besonders für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen da sein will, begann anfangs quasi in seinem Wohnzimmer mit 20 Kindern. Heute werden 4 000 Kinder an 26 Standorten betreut. Auch in der Schweiz und Polen gibt es die Arche mittlerweile.

Für den Standort Schulzendorf bedeutet das aber nicht, dass dort jeden Tag Betrieb ist. Zwei bis drei Mal die Woche sowie in den Ferien kommen Kinder auf den Vierseitenhof an der Rheinsberger Straße. Für sie bedeute das dörfliche Leben eine große Entschleunigung. „Sie müssen erstmal mit der Ruhe klarkommen“, so Siggelkow, der auf seinem Hof auch Schafe und Pferde hält. Spaß mache den Kindern das Reiten. Doch vorher heißt es erst einmal Stall ausmisten. Ohne Fleiß kein Preis. Der unmittelbare Umgang mit den tierischen Mitbewohnern soll während des Aufenthaltes dazu beitragen, traumatisierte und benachteiligte Kinder emotional zu stabilisieren und ihr Selbstwertgefühl zu steigern. „Ich habe nicht nach Schulzendorf gesucht, aber ich wollte einen Bauernhof. Da hat sich der Ort einfach angeboten“, sagt Siggelkow.

Nebenbei bildet Siggelkow Therapiehunde aus. „Ich erarbeite gerade ein Konzept mit einem Antistresshund“, berichtet er. Ein Modellprojekt soll in Berlin im November starten. Dabei gehe es nicht darum, dass etwa Schüler mit dem Hund interagieren, sondern dass dieser allein durch seine Anwesenheit beruhigend wirkt. Mittels Fragebogen soll anschließend ermittelt werden, ob diese Idee erfolgversprechend ist. Besonders in den Ballungszentren bestehe oftmals Handlungsbedarf. Vielen Kindern falle es schwer, sich 45 Minuten am Stück, also eine Unterrichtsstunde lang, zu konzentrieren, so Siggelkow.

Insgesamt plädiert der Pfarrer dafür, Kindern eine höhere Wertschätzung zukommen zu lassen. Oftmals werde gesagt, Kinder seien die Zukunft der Gesellschaft. Doch erst einmal seien sie die Gegenwart, in der sie einen guten Start ins Leben benötigen.

Auf staatliche Unterstützung kann die Kinder-Arche indes nicht setzen. Sie ist angewiesen auf breite gesellschaftliche Unterstützung: Privatpersonen, Stiftungen und auch Unternehmen, die ihre Arbeit schätzen und fördern.(mhe)