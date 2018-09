Der Nachbar von nebenan

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Den Nachbarn zum Blumengießen finden, ein Quartiersstammtisch oder Tipps zur Wohnungssuche holen: Das und vieles mehr möchte die Nachbarschaftsplattform „nebenan.de“ bieten. Seit Kurzem gibt es das Angebot auch in Beeskow.

Seit einigen Wochen finden Anwohner in Beeskow Zettel in ihren Briefkästen mit der Anrede „Hallo liebe Nachbarn, wir würden uns freuen, mehr mit euch in Kontakt zu treten!“. Dahinter steckt das 2015 von einem Start-Up-Team gegründete Netzwerk „nebenan.de“. Eigentümer ist die in Berlin ansässige Firma Good Hood. Auf dem Zettel wird als Initiator für Beeskow ein „Thomas“ genannt. Dahinter verbirgt sich Thomas Scholz, der seit knapp einem Jahr in Beeskow wohnt. Davor lebte er 20 Jahre in Bayern.

„Ich habe bei Facebook gesehen, dass es diese Nachbarschaftsplattform gibt und fand das eine gute Idee“, erzählt er. Kurzerhand meldete er sich an, die Flyer für die neue Nachbarschaft wurden dann von Mitarbeitern der Plattform erstellt und verteilt. „Dass das so automatisch geht, darüber habe ich mich im ersten Moment ehrlich gesagt schon gewundert“, sagt Scholz. Auf dem Handzettel ist ein Code abgebildet, der bei der Registrierung eingegeben werden muss. So soll sichergestellt werden, dass nur Anwohner dabei sind.

Er selbst sei zwar als Lkw-Fahrer im Fernverkehr viel unterwegs, fände es aber schön, seine Nachbarn näher kennenzulernen. „Vielleicht lässt sich ja auch so eine Art Nachbarschafts-Stammtisch einrichten, wo einfach ein bisschen geplaudert wird“, sagt Scholz. Auch die Möglichkeit, sich mal spontan auf einen Kaffee beim Nachbarn zu verabreden, könne er sich vorstellen. 43 Mitglieder hat die Beeskower Plattform momentan. Ein paar Einträge gibt es schon: etwa von Anwohnern, die Möbel verschenken, Sportpartner suchen oder auf Veranstaltungen hinweisen, die sie selbst organisieren.

Die Plattform bietet auch die Möglichkeit, über einen Marktplatz Dinge zu verschenken, tauschen oder zu verkaufen. Neben öffentlichen Einträgen können ähnlich wie in anderen sozialen Netzwerken auch privat Nachrichten versendet werden. Auch die Möglichkeit, weitere Nachbarn einzuladen, besteht.

Laut „nebenan.de“ sind bundesweit über 850 000 Menschen in 7000 sogenannten Nachbarschaften aktiv. Das Unternehmen gibt an, in allen großen und mittelgroßen Städten Deutschlands vertreten zu sein, mittlerweile verstärkt auch auf dem Land.

Demnach soll das Netzwerk dafür sorgen, dass Nachbarschaften wieder gestärkt werden: „Bei uns finden viele Personen neuen Anschluss, deren berufliche oder familiäre Kontakte weniger werden oder die neu hinzugezogen sind“, sagt Hannah Kappes, Mitarbeiterin bei der Plattform. Dabei sollen auch persönliche Begegnungen erleichtert werden.

Hauptgründer ist Christian Vollmann, der auch die Spendenplattform betterplace.org ins Leben gerufen hat. Das Angebot ist für Nutzer kostenfrei, wird momentan noch über Investoren wie den Burda Verlag finanziert. Langfristig sollen aber auch lokale Gewerbetreibende mit eingebunden werden, die sich gegen Entgelt auf „nebenan.de“ präsentieren können. „Das soll in Kürze passieren“, teilt Hannah Kappes mit.

Während es in kleineren Städten wie Beeskow nur eine Nachbarschaft gibt, ist Fürstenwalde etwa in Nord, Süd und Mitte aufgeteilt. Zugriff haben dann nur jeweils die Anwohner aus den jeweiligen Stadtteilen.

In Frankfurt (Oder) sind es sogar neun dieser Nachbarschaften, allerdings dann mit jeweils nur um die 15 Teilnehmer, Eisenhüttenstadt ist in zwei Nachbarschaften aufgeteilt.

Neben positiven Stimmen zu der Idee gibt es aber gerade auch von Verbraucherschützern Kritik: So bemängelte die niedersächsische Verbraucherschutzzentrale im vergangenen Jahr, dass Nutzer dort ihren vollen Namen sowie die Straße angeben müssen, in der sie wohnen. Die Plattform sei damit ein weiterer Schritt zum gläsernen Internetnutzer.

Thomas Scholz sieht dieses Thema relativ entspannt: „Man gibt doch mittlerweile überall im Internet seine Daten preis“. Er wünscht sich, dass sich noch mehr Anwohner anmelden, um sich auszutauschen. Er selbst erlebe die Menschen hier als „relativ offen“, auch für neu Zugezogene. Ein paar Bekanntschaften habe er schon geschlossen. Wenn es seine Zeit erlaubt, kann er sich vorstellen, kleinere Nachbarschaftsdienste anzubieten: „Wenn jetzt zum Beispiel jemand in die Plattform schreibt, dass er einen Fahrer für seine ältere Mutter sucht, würde ich das machen“, sagt er.

