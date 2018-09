Kostenloser Shuttle für Fußgänger

Andrea Linne

Panketal Fünf Brücken werden ab nächster Woche bis 2021 saniert. Um Einwohner mit den Plänen vertraut zu machen und über Engstellen sowie Umleitungen zu informieren, hatte die Bahn AG gemeinsam mit der Gemeinde zum Dialog in die Mensa eingeladen. Gut 100 Zuhörer waren gekommen.

Projektleiter der DB Netz, Jens Kulecki, sowie Mitarbeiter aus dem Rathaus Panketal waren auf alle Fragen gut vorbereitet. Dass der Zehn-Minuten-Takt der S2 Bernau-Berlin eine zentrale Rolle spielen würde, war klar. Doch sowohl Kulecki als auch Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) konnten nur über aktuelle Verfahrensschritte informieren. Das quittierten einige Zuhörer mit Missmuts-Äußerungen und Unverständnis. „Wir können nur bauen, was bestellt wird“, sagte Kulecki. Besteller der Bahnen sei das Land.

Mit einem Info-Blatt konnten sich die Gäste des Brückendialogs eine Übersicht mitnehmen, in welcher Abfolge Panketals hundert Jahre alte Bauwerke ersetzt werden sollen. Start ist an der Bahnhofstraße in Röntgental mit halbseitigen Sperrungen und Ampel. Im Oktober beginnen erste Bauvorbereitungen. Sechs Vollsperrungen wird es bis Mitte Oktober 2019 geben. Dann führt die Umleitung über die L314 und Schönerlinder Straße. Fußgänger haben hier die Möglichkeit, den Fußgängertunnel, der saniert wurde, zu begehen. Auf Anfrage sagte Kulecki, dass den Anwohnern die Zufahrt ihrer Grundstücke über den Bahndammweg weitestgehend gesichert bleibe. In den Häusern am Damm werden sogenannte Erschütterungsmessgeräte verteilt, die während der bevorstehenden Rammarbeiten die Belastung auf die Gebäude aufzeichnen. Schäden müsse die Baufirma später ersetzen.

Der Bau der kleinen Brücke nördlich des Bahnhofs Zepernick über den Feldweg wird schon ab kommender Woche vorbereitet. Dazu soll eine Schranke hinter dem Rathaus eine Zufahrt parallel zum Bahndamm sichern. Nur ein Landwirt und Baufahrzeuge werden die Schranke öffnen können, die eingebaut wird. Radfahren bleibt möglich, Fußgänger erhalten unter der Brücke einen Durchgang.

Kritisch wird von 7. Januar an bis Mitte Februar 2020 der Bau der Brücken über die Schönower Straße unter Vollsperrung. In sieben Zeiträumen, wenn die tonnenschweren Stahltrogbrücken oder Ersatzbauwerke eingeschwenkt werden, dürfen auch Fußgänger nicht hindurch. Dafür soll ein kostenloser Shuttlebus eingesetzt werden. Die Busse nutzen wie der Verkehr sowieso die Umleitung über die Buchenallee. Zusätzliche Haltestellen in der Nähe der Schule und des Bahnhofs soll es geben, so in der Poststraße für die Linien 867 und 900.

Ab November bis September 2019 entsteht ein Ersatz für die kleine Panke-Brücke Richtung Berlin. Die Einschränkungen gelten für Fußgänger und Radfahrer zwischen Schönower Straße und Schule, weil der Pankeweg gesperrt ist.

Eine umfangreichere Planung setzt ab Februar 2020 die Sanierung der Brücken über die Schönerlinder Straße voraus. Fußgänger sind teilweise betroffen, um die Umfahrung über Robert-Koch-Straße und Buchenallee, die auch für den Verkehr gilt, zu nehmen. Wie die Busse fahren, ob zusätzliche Haltestellen eingerichtet werden, ist noch unklar. Die Linie 891 fährt definitiv über Buchenallee und Schule.

Anwohner der Buchenallee beklagten den starken Verkehr durch die Bauvorhaben. Anke Wendland, Fachbereichsleiter Verkehrsflächen in Panketal, beruhigte. Die Straße sei als Sammelstraße stärker als Anliegerstraßen ausgebaut und werde von der Gemeinde als Baulastträgerin später auch repariert. Anrainer in der Ahornallee berichteten von Beschädigungen ihrer Häuser durch Erschütterungen vom Güterverkehr. Auch Busse nutzen die Strecke. Sie baten, Halteverbotsschilder zu verrücken und ebenso wie in der Buchenallee Temporeduzierungen und Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen. Diese Hinweise sollen an die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis Barnim weitergereicht wer-den.

Insgesamt 13 Bahn-Brücken werden bis zum Jahr 2025 zwischen Berlin-Buch und Bernau ersetzt. Sie entstanden vor rund hundert Jahren mit der Stettiner Bahn in die Ausflugsgebiete nördlich von Berlin. „Wir bauen wieder für hundert Jahre,“so Bauleiter Jens Kulecki.