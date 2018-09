Preussen erwartet Liga-Neuling

Ulrich Gelmroth, Dirk Schaal

Eberswalde Im zweiten Heimspiel der Saison der Fußball-Brandenburgliga erwartet am Samstag ab 15 Uhr Preussen Eberswalde mit Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf einen Aufsteiger und Liga-Neuling im Westendstadion. Gegen Aufsteiger BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow aus der Landesliga Süd gelang der Elf von Trainer Obrad Marjanovic in Bestbesetzung eine Gala-Vorstellung, ein 6:0-Kantersieg. Jetzt gibt Petershagen-Eggersdorf beim Brandenburgliga-Oldie seine Visitenkarte ab.

Eine interessante Konstellation, zumal die Gäste in den bisherigen zwei Pokalspielen gegen die Eberswalder, denen das Leben sehr schwer gemacht haben. 2012/13 war für Preussen bereits in der 1. Runde bei Blau-Weiß (4:2) Endstation. Letztes Jahr musste Preussen in der 2. Pokal-Runde die Verlängerung bemühen, um mit einem 3:1 noch das Pokal-Aus abzuwenden. Die Chance auf einen Punktgewinn sehen die Gäste als realistisch an. Zumal Trainer Obrad Marjanovic noch nicht weiß, wer von seinen Stürmern wieder fit sein wird. Positiv ist zudem, die Spielberechtigung für Neuzugang Shutaro Muraguchi ist da. Der wieselflinke 25-jährige Japaner fiebert seinem ersten Punktspiel als Preusse entgegen.

Das klare Spitzenduell des 4. Spieltages findet in Bernau statt. Die TSG Einheit trifft als Tabellenführer auf den unmittelbaren Verfolger, den Werderaner FC Viktoria. Beide Mannschaften sind im Saisonverlauf noch ohne Verlustpunkt und ohne Gegentor. Egal wie es ausgeht, diese Statistik wird sich nach dem Aufeinandertreffen für mindestens eine Mannschaft nicht mehr so gut lesen.

Gespannt darf man sein, wie die Spieler von Union Klosterfelde die peinliche 1:7-Schlappe vom vorigen Wochenende in Lübben vergessen machen wollen. „Jetzt sind wir unter Zugzwang“, erkannte Unions Co-Trainer Jan Hübner nach dem Spiel. Denn mit drei Punkten bisher ist man genau dort, wo man nicht hin wollte: im Tabellenkeller. Da kommt am Sonnabend, Anstoss 15 Uhr, nun der punktlose Letzte, BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow, zur Wiedergutmachung gerade recht.

Ein knüppelhartes Programm hatte der FSV Bernau zum Saisonanfang. Frankfurt zum Auftakt, dann Geheimfavorit Neuruppin und zweimal Seelow (Pokal und Meisterschaft). Dabei gaben sich die Bernauer keinerlei Blöße. Im Gegenteil, mit teils begeisterndem Fußball blieben sie ungeschlagen. Ob dies nun auch beim FC Eisenhüttenstadt so bleibt, wird man am Sonnabend wissen.