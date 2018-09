Satzung regelt jetzt Kosten für Kita-Essen

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Wer wie viel Geld für das Mittagessen seiner Kinder bezahlen muss, die in den Kindergärten und Tagespflegeeinrichtungen des Amtes Gransee und Gemeinden betreut werden, hat das Amt jetzt in einer Satzung geregelt.

Der Amtsausschuss fasste einen entsprechenden Beschluss bei seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion – einstimmig.

Das Thema sei bereits wiederholt auf der Tagesordnung des Gremiums sowie auch im Vorfeld des Schul- und Kitausschusses gewesen, erinnerte Karin Schröder, Abteilungsleiterin Ordnung/Kita/Schulen in der Granseer Verwaltung. Beschlüsse seien ebenfalls gefasst worden, etwa zur Höhe des Essengeldes. „Jetzt ist das Entscheidende, dass das Ganze in eine Satzung gegossen wird“, sagte sie. Geregelt werde darin unter anderem, dass Kinder in einem Kindergarten beziehungsweise einer Tagespflegestelle täglich mit Mittagessen versorgt werden müssen und wie viel Eltern dafür zu zahlen haben. Für Kinder im Hortalter entscheiden die Sorgeberechtigten über die Teilnahme am Mittagessen, für jüngere Kinder ist diese obligatorisch.

So beträgt die Gebühr pro Portion und Tag 1,92 Euro für Krippen- und Kindergartenkinder sowie 2,62 Euro für Kinder im Grundschulalter. „Der Satz von 2018 soll auch 2019 gelten“, erläuterte Schröder weiter. Mit der Kommunalaufsicht sei die neue Satzung im Vorfeld seitens der Verwaltung abgestimmt worden.

Definiert sei in der Satzung überdies, dass die tatsächlich verzehrten Portionen berechnet werden. Eine Pauschale gibt es nicht. Das betreffene Kind muss allerdings rechtzeitig abgemeldet werden. Kassiert werde immer am 25. des jeweiligen Folgemonats. Dies sei bereits Praxis und werde beibehalten. (mhe)