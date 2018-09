Jubiläumskonzert der 70-Jährigen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Anlässlich des 70. Jahres seines Bestehens bereitet das Bad Freienwalder Mandolinenorchester unter der Leitung von Heide Reiners das große Jubiläumskonzert am 7. Oktober in der Konzerthalle in St. Georg vor. Diese Ereignis gestaltet das Instrumentalensemble gemeinsam mit dem Handwerker-Männerchor unter der Leitung von Sabine Hellwig, der in diesem Jahr ebenfalls den 70. Geburtstag feiert.

„Wir planen für den 1. Oktober einen gemeinsamen Probenabend“, kündigt Gerhard Berkner vom Vorstand des Mandolinenorchesters an. Er moderiert die Konzerte des Klangkörpers und fungiert als Pressesprecher. Geplant seien drei Blöcke, jeweils ein Einzelauftritt von Chor und Orchester sowie ein gemeinsamer Part. Beim Probenabend werde auch festgelegt, welche Lieder gespielt und gesungen werden.

„Beim Jubiläumskonzert präsentieren wir einen Querschnitt ausgesuchter Melodien aus 70 Jahren Musikgeschichte des Orchesters“, sagt Gerhard Berkner. Begonnen werde mit dem Mandolinen-Marsch von Ulrich Raasch, der zusammen mit Günter Bauermeister das Orchester von 70 Jahren gründete. Raasch lebt heute hochbetagt in Schwedt. „Wir schlagen einen Bogen von Mandolinenmarsch bis zur Overtüre in A-Dur von Konrad Wölki, ein deutscher Komponist für Zupfmusik“, erklärt Berkner.

Das Jubiläum feiern die 15 Aktiven des Orchesters am ersten Oktoberwochenende, dem eigentlichen Gründungstermin, mit einem Festmahl im Café Lender. „Wir haben dazu elf ehemalige Musikerinnen eingeladen“, berichtet der Sprecher des Klangkörpers. Mit dabei sei Günter Bauermeister, der in Bad Freienwalde lebt und in diesem Jahr 90 Jahre alt wurde, sowie seine Frau. Ulrich Raasch habe bereits aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.