Müllroser wollen Tabellenführung

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Gerade zu Saisonbeginn können sich viele Fußball-Mannschaften Hoffnungen machen, mit einem überraschend guten Start die Tabellenführung zu übernehmen. Das wäre am 4. Spieltag auch für den Landesklasse-Vertreter Müllroser SV möglich, der punktgleich mit Spitzenreiter Preußen Beeskow Zweiter der Ost-Staffel ist.

Wenig Spieler – viele Punkte könnte in dieser Saison die Devise des Müllroser SV lauten. Während Neu-Trainer Dirk Herrgoß bislang froh sein konnte, überhaupt eine komplette Elf auf den Rasen schicken zu können, haben es ihm die Spieler in den bisherigen drei Ligapartien durchweg mit Siegen gedankt. Sicherlich verkörpern die bisherigen Gegner SG Niederlehme, Rot-Weiß Luckau und der Storkower SC nicht die fußballerische Creme dieser Staffel, doch gewinnen muss man auch erst mal gegen diese Gegner. Fußballerisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau schätzt Herrgoß auch den kommenden Auswärts-Kontrahenten MTV Wünsdorf ein. „Doch auf die leichte Schulter nehmen wir diese Mannschaft garantiert nicht. Wir wollen dort gut spielen und auch punkten. Doch angesichts unserer Besetzungsprobleme verbietet es sich von allein, diesen Gegner zu unterschätzen.“

Nachdem der Müllroser SV im Heimspiel gegen den Storkower SC nur zwei Wechselspieler auf der Bank hatte, fallen aus der Vorwochen-Elf Erik Kirchhoff wegen eines Hexenschusses und Christopher Krüger aus privaten Gründen aus. Dazu stehen die beiden Alt-Herren-Spieler Andreas Vierling und Björn Koch dieses Mal nicht zur Verfügung. Außerdem hat Stürmer Felix Hackel Knieprobleme, er hatte am Dienstag das Training abgebrochen. „Es kann sein, dass wir nur mit elf Spielern anreisen. Das entscheidet sich mit dem Abschlusstraining, ob wir von den Alten Herren noch Spieler mitnehmen. Trotz des großen personellen Aderlasses möchten wir trotzdem gewinnen“, bekräftigt Herrgoß. Schließlich ist bei drei Punkten der Platz an der Sonne denkbar, Spitzenreiter Preußen Beeskow spielt in Bestensee.

Bereits fünf Punkte von einer Spitzenposition entfernt ist eine Liga höher der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Er muss zum Aufsteiger TSV Schlieben. Auf dem Papier ist das eine machbare Aufgabe für den Tabellen-Siebten aus Eisenhüttenstadt. Doch ähnlich wie der Müllroser SV hat Dynamo-Trainer Dietmar Brauer am Sonnabend Probleme, eine Landesliga-taugliche Elf auf die Beine zu stellen. Aus dem 20-Spieler-Kader fehlen am Sonnabend acht Akteure, so wegen langwieriger Verletzungen Christian Wulff, Tony Seelig, Kevin Frühauf, Benjamin Bartz und Tom Nolten. Letzterer wurde gerade am Knie operiert. Fraglich ist Dimitrij Altengof, der eine Ausbildung im Erzgebirge absolviert. Dazu hat sich Daniel Friedrich wegen seiner Hochzeit abgemeldet, bei der auch Jan Kretschmann zugegen ist. „Unser ältester Spieler am Sonnabend ist der 27-jährige Torwart Sebastian Grummt. Der nächste folgt dann mit 25. Ich denke, unsere Start-Elf wird ein Durchschnittsalter von 20 Jahren aufweisen“, erklärt Brauer. Das heißt, zahlreiche vor der Saison von den A-Junioren gekommene Spieler werden in Schlieben auflaufen. Die hatte Brauer auch in der vergangenen Saison verantwortlich betreut. „Mit dieser jungen Mannschaft kann ich nichts verkehrt machen. Wir wollen ein gutes Ergebnis, also werden wir versuchen, dort mitzuspielen.“

Mitspielen mit seinem Gegner will am Sonnabend auch Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt. Er empfängt den Tabellenvierten FSV Bernau. Für FCE-Trainer Andreas Schmidt ist das ebenso ein Anwärter auf den Staffelsieg wie der vorwöchentliche Kontrahent TuS Sachsenhausen. „Trainer und Teammanger Christian Städing hat die Mannschaft vor der Saison ordentlich verstärkt. Mit Christian Amuri und Damir Coric in der Abwehr, mit Georg Machut im Mittelfeld und vorn mit Kim Schwager sind sie sehr gut besetzt. Für die Brandenburgliga bringen sie eine enorme Klasse mit. Dennoch rechnen wir uns zu Hause einiges aus, schließlich sind wir um Offensivbereich recht gut besetzt“, erklärt Schmidt. Ihm fehlen voraussichtlich Lukas Szywala (privat), Tony Wernicke (Knieprellung) sowie Jens Brüllke und Ibrahim Ngum (beide Urlaub). Anton Ollesch, Eddie Vandreier, Sven Naumann und Danny Grünberg sind langzeitverletzt. Vandreier wurde gerade an der Schulter operiert.