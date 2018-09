Überflüssige Ampel, falsche Schilder

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Das ganz große Verkehrschaos ist nach der zirka ein Jahr währenden Sperrung der Saarlandstraße wegen des Neubaus der Dropebrücke bislang ausgeblieben. Doch einige Absurditäten gibt es dennoch. Da ist etwa die Ampelanlage an der Robert-Koch-Straße, die aber gerade wegen der langfristigen Sperrung der Saarlandstraße an dieser Stelle praktisch völlig funktionslos ist. „Sie trägt nichts zur Verkehrssicherheit bei, vielmehr verursacht sie sinnlose Wartezeiten, verbunden mit Zeitverlusten und einer vermehrten Umweltbelastung“, bringt es etwa Dr. Hans-Peter Mieg auf den Punkt. Er ist aber bei Weitem nicht der Einzige, der diesen Zustand bemängelt.

„Alle diese Hinweise, die bei uns eingehen, werden dokumentiert und ausgewertet“, sagt Tiefbauamtsleiter Dr. Stefan Gebhard. Allerdings sei der Landkreis für die verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig. Deshalb sei eine erste Vor-Ort-Begehung von Vertretern des Kreises und der Stadt auch an der Ampel Robert-Koch-Straße erfolgt. Der Landkreis werde dazu in Kürze eine endgültige Entscheidung treffen, ob die Ampel abgeschaltet werde oder nicht.

Eine andere Merkwürdigkeit ist das Umleitungsschild, das an der Berliner Straße vor dem Kreisel Saarlandstaße steht. Die Ausschilderung zeigt, dass die Sperrung nicht auf der Saarlandstraße, sondern auf der André-Pican-Straße besteht, die aber in voller Länge durchfahren werden darf, natürlich nicht von der Saarlandstraße aus. „Ein echter Schildbürgerstreich“, finden einige Anwohner in Oranienburg-Süd, die täglich an dem Schild vorbeikommen. „Auch diesem Hinweis gehen wir nach“, versichert Stefan Gebhard.(bren)