Weiße Sockel als Bühne für Kunst im Mini-Format

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die 9. Schau „Miniaturen in der Bildenden Kunst“ wird am Sonntag im Alten Rathaus Fürstenwalde eröffnet. Die MOZ erinnert in einer Serie an die Geschichte der Ausstellung. Heute: Die diesjährige Miniatur.

Sein Plan war es, am Freitagnachmittag mit den Vorbereitungen fertig zu sein – doch so, wie sich der Ausstellungsraum der Galerie einen Tag zuvor präsentiert, wird daraus wohl nichts. Sockel, die weiß gestrichen und mit einer schwebenden Platte versehen wurden, richtet Mitarbeiter Daniel Becker aus, bestückt sie mit dreidimensionalen Kunstwerken. Am Ende, sagt er, seien es Kleinigkeiten, die ihn bis kurz vor der Vernissage am Sonntag, um 17 Uhr, beschäftigen: fehlende Beschriftungen für die Werke, Passepartouts, die zurechtgerückt werden müssen.

Miniaturen von 65 Künstlern aus Deutschland, Polen und der Schweiz, darunter zwei Künstlerduos, sind zwei Monate lang in der Galerie versammelt. Sie haben den Kriterien der Jury standgehalten, die aus insgesamt 250 Bewerbungen auswählen musste. „Bei der letzten Miniatur 2014 gab es gerade einmal 107 Bewerber“, sagt Galerie-Leiter Christian Köckeritz. Das habe mit dem diesjährigen, kontroversen Thema zu tun: „Kunst bewahren! Kunst bewahren?“ Jeder wisse zu diesem etwas beizutragen; die Vielzahl unterschiedlicher Standpunkte spiegele sich in den vielfältigen Beiträgen wider.

Da lugt in einem von Harald Schroschk gemalten Bild zum Beispiel ein Handy hinter einem aufgeschlagenen Buch hervor, da ist ein Bierbauch als Teil einer von Gabriele Neumaier fotografierten Landschaft in Szene gesetzt oder ein Mini-Pflasterstein von Carla Zockoll mit der Aufschrift: „Den bringen wir jetzt mal ins Rollen“. Überhaupt Plastiken: Nie, sagt Köckeritz, sei bei einer Miniatur mehr dreidimensionale Kunst vertreten gewesen.

Der Kunstpreis der Stadt – so viel sei vor dessen Verleihung bei der Vernissage verraten – geht wieder an zwei Künstler: einmal für ein zweidimensionales und ebenso für ein dreidimensionales Werk. Wenn die Veranstalter der 9. Miniatur – die Galerie, der Verein der Freunde und Förderer, mit Unterstützung der Stadt, der ehemaligen Galerie-Leiter Frank Drömert und Werner Menzel als Kurator – am Sonntag zur Vernissage laden, wird im Festsaal des Alten Rathauses zunächst Musik von einem Duo um Tobias Morgenstern erklingen.

Nach einleitenden Worten von Christian Köckeritz, Bürgermeister Matthias Rudolph und Werner Menzel sowie der Kunstpreis-Verleihung werden eine Etage höher schließlich die Miniaturen zu bestaunen sein. Mit dem Aufbau der Schau sollte Daniel Becker bis dahin fertig sein.